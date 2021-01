AirTags: Erstes Zubehör für Apples smarte Etiketten kann bereits bestellt werden

Schlüsselanhänger mit AirTag-Halterung



Quelle: Cyrill

Vorbestellungen möglich, Versand im Oktober

Amazon kann angeblich bereits liefern

Eigentlich sind die Weichen soweit gestellt, dass Apples AirTags bald erscheinen könnten. Das Unternehmen hat sich den Namen bereits vor geraumer Zeit schützen lassen. Die App "Wo ist?" enthält schon Code, welcher der Unterstützung der smarten Etiketten dient. Aufgetauchte Bilder legen darüber hinaus nahe, dass Zubehörhersteller offenbar seit einiger Zeit über Angaben zu den Abmessungen verfügen und dadurch in der Lage sind, entsprechende Produkte zu entwickeln.Der bekannte Zubehörspezialist Spigen, welcher in den Vereinigten Staaten und Südkorea beheimatet ist, war in dieser Hinsicht besonders schnell. Unter der hauseigenen Marke Cyrill bietet das Unternehmen einen Schlüsselanhänger mit AirTag-Halterung an. Apples smartes Etikett, das Spigen in der Produktbeschreibung ausdrücklich als "Apple AirTag (2020)" bezeichnet, findet darin Platz in einem per Druckknopf zu schließenden runden Abteil. Der Schlüsselanhänger erlaube zudem das drahtlose Laden des AirTag, heißt es weiter. Einen derart konkreten Hinweis auf die Energieversorgung des Geräts gab es bislang nicht.Im Onlineshop von Cyrill kann der Schlüsselanhänger aus "veganem Leder" bereits zum Preis von knapp 20 US-Dollar vorbestellt werden. Verfügbar ist er in schwarz und einem als "Stone" bezeichneten Grauton, der Versand erfolgt nach Angaben des Herstellers ab Ende Oktober. Der Schlüsselring verfügt über einen Karabinerverschluss mit Federmechanismus, dieser soll für eine komfortable Bedienung sorgen. Das Außenmaß der Halterung für den AirTag beträgt gut 15 Millimeter, demzufolge könnten Apples smarte Etiketten etwas mehr als einen Zentimeter dick sein. Zum Durchmesser gibt es von Cyrill hingegen keine Angaben.Auch bei Amazon Deutschland ist der Schlüsselanhänger von Cyrill schon gelistet, auf der Produktseite finden sich etliche Bilder. Beide Ausführungen des Zubehörs für Apples AirTags sind beim Onlinehändler angeblich sogar kurzfristig zum Preis von 15,99 Euro lieferbar. Verkäufer ist Spigen, der Versand erfolgt durch Amazon. Angesichts der erheblichen Unterschiede bei den Angaben zur Verfügbarkeit ist allerdings derzeit unklar, ob tatsächlich der AirTag-Schlüsselanhänger geliefert wird. MacTechNews hat daher ein Exemplar bestellt und wird berichten, wenn das Paket eingetroffen ist.