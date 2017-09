Event im Steve Jobs Theater: Genehmigung kam erst letzte Woche

Offizielle Unterlagen zeigen, wie eng der Zeitplan bezüglich des Veranstaltungsortes für Apples heutiges Event ausfiel. Wirft man einen Blick auf die Drohnenvideos vor einigen Wochen, so galt es zu diesem Zeitpunkt als fast ausgeschlossen, dass Apple das hauptsächlich unterirdisch gelegene Gebäude rechtzeitig bis zum Event fertig bekommt. Zwar deutete sich bis Ende August an, dass Apple die Bauarbeiten stark hatte beschleunigen lassen, ob die Zeit aber reichte, blieb bis zuletzt spannend. Natürlich ließ sich der Bauzustand nur anhand der Außenanlagen beurteilen, denn erste Bilder vom Innenleben kursierten erst vor einigen Tagen. Zumindest die Anlage rund um das Steve Jobs Theater sah bis vor kurzem noch mehr als unfertig aus.Um ein Gebäude wie das Steve Jobs Theater in Betrieb nehmen und Besucher einladen zu dürfen, sind offizielle Begehungen und Sicherheitsinspektionen erforderlich. Als Apple die Einladung für das Event verschickte, hatte Apple noch nicht einmal die endgültige Genehmigung. Am 31.8. bestätigte Apple das Event für den heutigen Tag, die letzte Unterschrift auf den Formularen stammt vom 4. September. Eine temporäre Bestätigung wurde für Apple am 1. September ausgestellt. Erst zu diesem Zeitpunkt bestätigten offizielle Stellen, dass alle Vorschriften bezüglich Sicherheit und feuerschutzrechtlicher Erfordernisse erfüllt sind.Apple hatte die erforderlichen Unterlagen am 8. August ausgestellt. Selbst wenn schon zu diesem Zeitpunkt weitgehend klar war, dass keine andere Veranstaltungshalle gebucht werden muss, so handelt es sich dennoch um ziemlich knappe Planung. Unbekannt bleibt natürlich, ob die Dokumente erst deswegen eine Woche nach Ankündigung des Events komplett waren, weil Apple bis Ende August auf Geheimhaltung der Anmeldung drängte. Als Inhaber des Steve Jobs Theaters ist auf den Unterlagen übrigens die "Campus Holdings LLC" mit Anschrift "North Tantau Avenue" vermerkt - jene Straße, die östlich am Apple Park vorbeiführt. Die offizielle Anschrift des Apple Parks lautet hingegen "1 Apple Park Way".