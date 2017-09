Apple nennt alle neuen Produkte des heutigen Events - Support-Dokument wohl zu früh erschienen

Apples bemerkenswerte Aufzählung

iPhone 8

iPhone 8+

iPhone X Edition

Apple Watch Series 3

Apple TV (2017)

iPod Touch 7. Generation

Was sich aus der Liste herauslesen lässt.

Die iPhone-Bezeichnungen

Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple kurze Zeit vor der öffentlichen Präsentation einen Produktnamen oder gar Spezifikationen ausplaudert. Meistens geschah dies jedoch in sehr viel kleinerem Stil als beispielsweise vor dem ersten Power Mac G5, den Apple schon Tage vor der WWDC 2003 im Online Store anzeigte - nur sehr kurz, aber natürlich fielen die überraschenden Eckdaten vielen Nutzern auf. Meistens sind es sonst verwinkelt gelegene Support-Dokumente, in denen nicht alle Hinweise getilgt oder zu offen gesprochen wurde. Die Umbenennung von "OS X" hin zu "macOS" war ebenfalls weitgehend klar, als Apple die Bezeichnung vereinzelt in Support-Dokumenten streute. Nun ist eine weitere interessante Erwähnung aufgetaucht. In den Programmbestimmungen zu einem Cashback-Sonderangebot zählt Apple nämlich alle Produktreihen auf, die nicht daran teilnehmen können. Sechs davon gibt es noch gar nicht.So lassen sich in der Liste alle Geräte finden, die erst heute Abend auf dem Special-Event enthüllt werden. Laut Apples Ausschlussliste sind folgende Baureihen nicht zur Teilnahme berechtigt:Apple hat damit alle Hardware-Neuerungen des heutigen Abends ausgeplaudert und sorgt für eine weitere Überraschung. Dass es eine Neuauflage des iPod touch gibt, galt angesichts der erst kürzlich erfolgten Anpassung als nicht sonderlich wahrscheinlich. Allerdings wird es der Aufzählung zufolge die 7. Generation des "iPhones ohne Telefon" das Licht der Technikwelt erblicken. Mit einer neuen Generation von Apple TV und Apple Watch hatten ohnehin die meisten gerechnet. Erwähnenswert ist lediglich, dass Apple weiterhin nur vom "Apple TV" spricht und das Jahr in Klammern setzt - am Produktnamen ist damit nicht zu erkennen, von wann die Baureihe stammt. Zusätze in Klammern dienen bei Apple nur der internen Bezeichnung. Selbiges trifft auch auf den iPod touch zu. Lediglich bei iPhone, iPad und Apple Watch hatte Apple jedes Jahr eine Namensanpassung vorgenommen, bei Macs nie.Beim iPhone bewahrheiten sich also wohl die Berichte, dass der direkte Nachfolger des iPhone 7 auf den Namen "iPhone 8" hört und somit das iPhone 7s ganz ausfällt. Beim ganz neuen iPhone kursierten im Vorfeld viele Namensvarianten. Sowohl "iPhone X" als auch "iPhone Edition" galt als denkbar - nun wird es beides. Wer auf eine Neuauflage des iPhone SE hoffte, wird wohl enttäuscht - außer natürlich, es kommt ein neues SE, das trotz Neueinführung schon Bestandteil des oben genannten Cashback-Angebots wäre.