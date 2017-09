iPhone 8? iPhone X Edition? Was die neuen iPhone-Namen implizieren könnten

Dauerhaft eine neue iPhone-Modell-Linie?

Komplette Abkehr vom S- und Nicht-S-Modellzyklus?

Aus Plus wird +

Apple muss das Schema ändern

Aus einem gerade von Apple versehentlich veröffentlichten Support-Dokument geht hervor ( ), dass Apple auf dem heutigen Event kein iPhone 7s und 7s Plus vorstellen wird - sondern ein iPhone 8 und 8+ (das Plus ist nicht ausgeschrieben wie beim iPhone 7 Plus). Parallel zum iPhone 8 kommt ein höherwertiges Gerät namens "iPhone X Edition" - zuvor wurde über die Namen "iPhone X" oder "iPhone Edition" spekuliert. Schon bei der Apple Watch wählt Apple den Zusatz "Edition" für die höherpreisigen und edleren Modelle - früher aus Gold, bei der Apple Watch Series 2 aus Keramik.Am Anfang gab es das iPhone nur in einer Größe und Modellart - nur die Speicherkapazität unterschied sich. Dann splittete Apple mit dem iPhone 6 die Modellpalette in zwei verschiedene Display-Größen - das iPhone 6 und 6 Plus waren geboren. Hinzu kam später noch das iPhone SE mit dem Grunddesign und Display-Größe des iPhone 5 - somit hatte Apple die Modellpalette preislich nach unten hin erweitert.Mit dem "iPhone X Edition" könnte Apple nun die Modellpalette nach oben hin dauerhaft erweitern - eine Modell-Linie, welches preislich deutlich über den normalen iPhones liegt und sich durch neue Technologien und die verwendeten Materialien sowie Gehäusefarben von den normalen iPhone-Modellen abgrenzt. So könnte Apple weniger preissensitiven Kunden ein Modell bieten, welches Technologien bietet, die bei normalen iPhone-Modellreihen aus Preisgründen nicht eingeführt wurden. Die neuen Technologien des X-Modells könnten dann zu einem späteren Zeitpunkt auch Einzug in die normale iPhone-Modellreihe halten - ähnlich wie bei Auto-Herstellern, bei denen neuen Entwicklungen häufig zuerst in der Luxus-Klasse eingeführt werden, um diese später in den günstigeren Modellen einzusetzen. Ob Apple dabei den Namenszusatz "Edition" weiterführen wird oder zukünftig nur "iPhone X" wählt, bleibt abzuwarten. Alternativ ist möglich, dass Apple das iPhone X Edition nur ein Jahr im Programm hält und das iPhone 8s oder 9 im nächsten Jahr alle Features des X-iPhones spendiert bekommt.Mit dem iPhone 3GS im Jahr 2009 verwendete Apple zum ersten Mal den Namenszusatz "S" - dieser soll laut dem damaligen Apple-Marketing für "Speed" (Geschwindigkeit) stehen. Bis heute erschien immer jährlich abwechselnd ein S- und Nicht-S-Modell. Dabei unterschied sich in der Vergangenheit das S-Modell optisch kaum vom Vorgänger - die Innereien standen im Fokus. Mit dem iPhone 7 durchbrach Apple zum ersten Mal diesen Zyklus - das iPhone 7 sieht weitgehend aus wie ein iPhone 6s.Nun scheint Apple heute Abend tatsächlich nicht wie zuerst erwartet ein iPhone 7s und 7s Plus vorzustellen, sondern direkt ein iPhone 8. Glaubt man den bereits durchgesickerten Gehäuseteilen, dann folgt das iPhone 8 der Designsprache von iPhone 6 und iPhone 7. Größte Änderung ist ein Glasrücken sowie stärkere Präsent hochglänzenden Materials. Sollten die Neuerungen beim iPhone 8 ansonsten fast nur auf die Innereien konzentrieren, wäre die Vorstellung eines S-Modells nach dem bisherigen Namensschema konsequent gewesen.Daher ist davon auszugehen, dass Apple den bisherigen Tick-Tock-Zyklus aus S-Modell und Nicht-S-Modell heute beerdigt und vorerst jedes Jahr die Modellnummer erhöhen wird - aus Marketing-Sicht wahrscheinlich ein richtiger Schritt - besonders wenn nun insgesamt vier Modellreihen parallel existieren (iPhone SE, iPhone 8, iPhone 8+ und iPhone X Edition).Um prägnantere Bezeichnungen für die einzelnen Modelle zu finden, wählt Apple statt des bisher ausgeschriebenen Wortes "Plus" nun das arithmetische Plus-Zeichen, sodass aus "iPhone 8 Plus" nun "iPhone 8+" heißt. Auch dies ist marketingtechnisch klug, um sperrige Bezeichnungen zu vermeiden - fraglich ist aber, warum Apple dann beim X-Modell den sperrigen und schwer auszusprechenden Namen "iPhone X Edition" wählte (heißt es "X" oder "zehn"?).Fakt ist auf jeden Fall, dass Apple dringend etwas am bisherigen Schema ändern muss. iPhone 9 und iPhone 10 würde noch gut klingen - ab iPhone 11 fängt es an, sperrig auszusehen. In fernerer Zukunft dann ein "iPhone 17+" zu sehen, kann man wohl ausschließen. Mit der Bezeichnung SE (März 2016) sowie X Edition entfernt sich Apple von der reinen Generations-Zählweise. Bei den anderen Modellen ist aber innerhalb der nächsten zwei Jahre ebenfalls von einer veränderten Benennung auszugehen.