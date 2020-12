Erste Tests zum MagSafe Duo: Ladegeschwindigkeit und Kompatibilität

Netzteile im Vergleich

Quelle: Screenshot aus dem Video von 9to5Mac

Kompatibilität

Quelle: Screenshot aus dem Video von 9to5Mac

Apple stellt seit Mittwoch ein neues Zubehör zum Kauf bereit: Das MagSafe-Duo-Ladegerät verspricht ein ansehnliches Design, eine kompakte Größe – und die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig induktiv aufzuladen. Im Vorfeld war einiges an Kritik laut geworden: Mit 145,20 Euro ist Apples neustes Produkt nicht gerade ein Schnäppchen, zudem liegt dem Charger lediglich ein USB-C-auf-Lightning-Kabel bei – ein Netzteil müssen Käufer getrennt erwerben. Hinzu kommt, dass Cupertino die maximale Ladeleistung auf 14 Watt beschränkt – sofern es sich mindestens um ein 27-Watt-Netzteil handelt. Apples 20-Watt-Power-Netzteil verspricht keinen allzu schnellen Ladevorgang: Die Leistungsaufnahme beschränkt sich damit auf 11 Watt. Erste Reviews gehen nun der Frage nach, ob die Geschwindigkeitsunterschiede wirklich spürbar sind – und decken noch weitere Einschränkungen auf.Der YouTube-Kanal zollotech prüft unterschiedliche Netzteile von Apple und Anker. Aus Sicht des Testers reichen 18 Watt Ausgangsleistung, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen: 9to5Mac geht ebenfalls auf die Energieversorgung des neuen Ladepads ein – und vergleicht den Ladestand , den ein iPhone 12 mit einem entladenen Akku binnen 15 Minuten erreicht. Den Höchstwert von 18 Prozent erreicht das Smartphone, wenn es mit einem 30-Watt-Adapter aufgeladen wird – und die zweite Ladefläche unbenutzt bleibt. Lädt das Gerät gleichzeitig eine Apple Watch, so kann das iPhone nach einer Viertelstunde einen Ladestand von 16 Prozent aufweisen. Damit liegt der MagSafe-Duo-Charger mit dem dem regulären MagSafe-Ladegerät gleichauf – obwohl Apple bei Letzterem bis zu 15 Watt Leistung verspricht:Kommt „nur“ ein 20 Watt starkes Netzteil zum Einsatz, reduziert sich die Ladegeschwindigkeit merklich: Das iPhone 12 zeigt nach der Viertelstunde einen Ladestand von lediglich 13 Prozent an, wenn auch die Apple Watch geladen wird.Um die Kompatibilität muss man sich keine großen Sorgen machen – sofern es nicht jene Ladefläche mit dem ausklappbaren Puck betrifft. Diese ist nämlich nur für die Apple Watch geeignet – die gegenüberliegende Ladefläche kann hingegen jedes Qi-fähige Gerät mit Strom versorgen:Somit ist es beispielsweise nicht möglich, ein iPhone und ein AirPods-Ladecase zur selben Zeit aufzuladen. Ein Kauf des MagSafe Duo ergibt also nur für Interessenten Sinn, die nicht allzu preissensibel sind – und eine Apple Watch ihr Eigen nennen. MagSafe Duo im Apple Online Store (145,20 Euro) 30-Watt-USB-C-Power-Adapter (53,60) 20-Watt-USB-C-Power-Adapter (24,35 Euro)