Erste Fotos vom Mac Studio: Kunde erhielt sein Paket jetzt bereits

Überraschende Lieferung

Erst am Freitag soll die Auslieferung des vor einer Woche präsentierten Mac Studio beginnen. Wer sich direkt nach Ende des Events bereits sicher war, dass die Bestellung eine gute Entscheidung ist, hat dabei auch gute Chancen auf pünktliche Zustellung. Ein weiterer Tag Bedenkzeit sorgte hingegen dafür, ein Lieferdatum im April oder gar Mai in Kauf nehmen zu müssen. Den inzwischen bis zu 12 Wochen langen Wartezeiten ungeachtet ist der Versand des Mac Studio inzwischen angelaufen. Hin und wieder kommt es dabei vor, dass sich die Versanddienstleister nicht an das Datum halten und Pakete sofort zustellen – so im Falle des Mac Studio bei einem französischen Kunden.Dieser staunte wohl nicht schlecht, als der Paketbote den eigentlich für Freitag erwarteten Mac Studio ablieferte. Bestellt hatte er die Konfiguration mit M1 Max, also die hierzulande ab 2299 Euro erhältliche Version des Tischrechners. Einen genaueren Erfahrungs- oder Testbericht gibt es zwar noch nicht, allerdings ließ er der französischen Seite mac4ever einige Fotos zukommen, die den Mac Studio von allen Seiten zeigen. Da der Live-Eindruck immer noch etwas anders ist, als die sorgfältig erstellten Bilder auf den Produktseiten, kann man sich so einen näheren Eindruck von der Anmutung verschaffen:Weiterhin sehr umstritten bleibt in Foren das Design des Mac Studio. Wie schon im Falle des aktuellen MacBook Pro ist häufig zu hören, dass sich das Aussehen eher an den Notwendigkeiten des Innenlebens orientiert, als wie in früheren Jahren ein möglichst schlankes Erscheinungsbild in den Vordergrund zu rücken. Insgesamt übernimmt der Mac Studio die Formsprache des Mac mini, wenngleich in einem deutlich höheren Gehäuse. Die leistungsfähige Hardware, allem voran auch der geradezu riesige M1 Ultra, benötigen offensichtlich wesentlich mehr Kühlung, als im gewöhnlichen Mac mini zu verbauen wäre.