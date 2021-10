Erste Eindrücke: Unser MacBook Pro 16" (M1 Max, 32-Core GPU) ist da

Die ersten Eindrücke zum MacBook Pro

...wir ergänzen diese Meldung kontinuierlich

Der Ausfall einer UPS-Maschine hatte für viele Kunden eine Schrecksekunde bedeutet, da Apple über Lieferverzögerungen aufgrund technischer Probleme informieren musste. Allerdings handelte es sich nur um vergleichsweise geringe Zusatzwartezeit: Mit lediglich einem Tag Verspätung fand die Zustellung des neuen MacBook Pro 16" in der Version mit M1 Max und 32 Grafikkernen heute statt. Aus diesem Grund konnten wir das Notebook soeben auspacken und schildern in diesem Artikel die ersten Beobachtungen. Zuerst ist nun das Systemupdate an der Reihe, anschließend machen wir uns an Tests zur CPU- und GPU-Leistung. Außerdem wollen wir unter die Lupe nehmen, ob es bei anhaltender Volllast zur Drosselung ("Throttling") kommen kann.Die Packung ist im gewohnten Design gestaltet. Öffnet man diese und entnimmt das MacBook Pro 16", sind sofort deutliche Unterschiede zum Vorgänger zu bemerken. Das Gehäuse wirkt sehr viel massiver und zudem weitaus weniger elegant, dennoch weiterhin hochwertig verarbeitet. Beim Apple-Logo des ersten Bootvorgangs war kein "Blooming" zu erkennen. Es gab kein sichtbares Überstrahlen der Kanten, anders als beispielsweise beim iPad Pro. So sieht übrigens die neue Taste für Touch ID aus, welche Fingerabdrücke wesentlich flotter als das 2016er MacBook Pro erkennt:Das Display ist hell und zeigt kräftige Farben. Wie man bei der Einrichtung direkt erfahren darf, sorgen auch die Lautsprecher für viel Volumen. Die hohe Menüleiste, bedingt durch den Einsatz der Notch, macht aber zunächst einen merkwürdigen Eindruck, daran wird man sich wohl erst gewöhnen müssen. Direkt für Lob sorgt die Tastatur: Sehr präzises Tippgefühl und vor allem nicht die enorme Lautstärke eines 2016er MacBook Pro. Das Netzteil mit 140 Watt ist nicht schwerer als die Version für das frühere MacBook Pro.Der MagSafe-Anschluss fühlt sich fast genauso an wie die erste Generation des Steckers. Sprich: Leichte Berührungen sorgen nicht wie bei MagSafe 2 sofort dafür, dass sich der Anschluss löst. Apple bescherte also nicht nur MagSafe selbst ein Comeback, sondern beseitigte auch noch einen häufigen Kritikpunkt bezüglich MagSafe 2.Wenig änderte sich beim Trackpad, dessen Klick- und Ansprechverhalten entspricht weitestgehend den MBP-Generationen der letzten Jahre.