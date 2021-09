Erste A15-Benchmarks durchgesickert? Großer Leistungssprung, doch starke Drosselung

Großer Grafik-Leistungssprung…

…der selbst nach Drosselung noch spürbar ist

Samsungs kommender SoC ebenfalls konkurrenzfähig

Manhattan 3.1 GPU Benchmark

Die kommende iPhone-Generation erhält mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder eine neuen Chip, der dem A14-SoC des iPhone 12 sowohl hinsichtlich der Leistung als auch der Energieeffizienz überlegen ist. Kürzlich sollen erste Benchmarks des im iPhone 13 wohl verwendeten A15 Bionic aufgetaucht sein. Demnach sind die Leistungssprünge der Grafikeinheit gegenüber Apples A14 deutlich zu spüren. Jedoch kann der A15 die Höchstleistung nur über einen relativ begrenzten Zeitraum halten und drosselt im Anschluss deutlich herunter.Der mutmaßliche A15-SoC erreicht im ersten Durchgang des kursierenden Manhattan-Benchmarks für Grafik-Performance einen Wert von 198 Bildern pro Sekunde (FPS). Zum Vergleich: Der A14-Chip des iPhone 12 bringt es in der gleichen Leistungsmessung "nur" auf rund 120 FPS. Der Unterschied zwischen den beiden Chip-Versionen ist also deutlich zu spüren, sofern das A15-Ergebnis stimmt.Eine kleine Einschränkung bringt der A15-SoC allerdings mit: Die Grafikeinheit erreicht den besonders hohen Wert nur im ersten Durchgang des Benchmarks. Wohl wegen der Hitzeentwicklung drosselt der A15 die Performance im zweiten Testdurchgang nach unten. In dem Fall liegen die Werte aber immer noch bei 140-150 FPS, was nach wie vor jenseits der Leistungsmöglichkeiten des A14-Chips vom iPhone 12 ist.Zusätzlich zum Benchmark von Apples A15-Chip sollen auch entsprechende Ergebnisse von Samsungs kommendem Highend-SoC Exynos 2200 bekannt sein, der mit einer AMD RDNA GPU auf den Markt kommt. Im Manhattan Benchmark sind demzufolge Höchstleistungen von 170,7 FPS möglich.Beim Performance-Test handelt es sich um den Manhattan 3.1 GPU Benchmark, der die Grafikleistung von Smartphone-Chips misst. Ein Nutzer des südkoreanischen Forums Clien hat entsprechende Ergebnisse veröffentlicht, die von einer im Juli produzierten A15-Einheit stammen sollen. Da die Authentizität der Werte nicht final bestätigt werden kann, ist das Resultat kein hundertprozentiger Nachweis über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des A15-Chips – komplett verlässliche Benchmarks werden erst nach der Präsentation des iPhone 13 möglich sein.