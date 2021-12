Ersetzt Apple die digitale Krone durch einen optischen Sensor?

Weniger bewegliche Teile, mehr Platz im Innenraum

Keine Garantie für Markteinführung

Aktuell erfüllt die digitale Krone der Apple Watch vier Aufgaben: Scrollen, Rückkehr zum Home-Bildschirm, Siri aktivieren und die Erstellung eines Elektrokardiogramms. Letztere Funktion kam mit der Apple Watch Series 4 im Jahr 2018 hinzu. Ferner ist an der digitalen Krone zu erkennen, ob es sich um eine Apple Watch mit Mobilfunk handelt oder nicht: Verfügt die Krone über einen roten Rand oder im Falle der Apple Watch Series 3 über einen roten Punkt, kann die Uhr mit einer eSIM auch über das Mobilfunknetz kommunizieren.Das US Patent- und Markenamt hat Apple in dieser Woche ein Patent mit der Nummer 11,209,783 zugesprochen, in welchem Apple einen alternativen Ansatz beschreibt: Hier soll die digitale Krone durch einen optischen Sensor ersetzt werden, welcher die Steuerung per Gesten erlaubt:Dieses Bedienelement kann nicht nur erkennen, wenn der Nutzer auf dem Sensor nach oben oder unten wischt, sondern auch, wenn der Nutzer den Finger in einiger Distanz bewegt. Je nach Finger-Distanz könnten andere Funktionen durch Gesten ausgelöst werden als bei der direkten Platzierung des Fingers auf dem Sensor. Laut der Patentbeschreibung soll der Sensor die Position, Orientierung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, den Kontaktpunkt und den Abstand des Fingers erkennen können.Apple führt im Patent an, dass der Ansatz gleich mehrere Vorteile bringt: Die Anzahl der beweglichen Teile wird reduziert, so dass die Gesamtkonstruktion widerstandsfähiger wird. Ferner kann im Innenraum Platz gespart werden, um beispielsweise den Einbau einer größeren Batterie zu ermöglichen.Zwar lässt das Patent vermuten, dass Apple an einer solchen Technologie forscht – doch alleine der Zuspruch des Patents lässt nicht darauf schließen, dass Apple tatsächlich in Zukunft eine Apple Watch ohne digitale Krone vorstellt. Apple patentiert jedes Jahr hunderte von Ideen und Designs, von welchen nur ein geringer Teil den Weg in tatsächliche Produkte findet.