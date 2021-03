"Rugged Apple Watch" bzw. "Explorer Edition" – Apple plant angeblich besonders stabile Variante

Apple Watch ähnlich einer Casio G-Shock?

"Explorer Edition" – Ende 2021?

Man kann der Apple Watch nicht nachsagen, dass es sich um ein übermäßig zerbrechliches Produkt handelt. Aus eigener Erfahrung: Die Variante aus schwarzem Edelstahl brachte in einer artistischen Aktion zur Abwendung eines Sturzes zwar Hausputz zum Bröckeln, wies aber nicht die geringste Scharte auf. Etwas empfindlicher sind da schon die hellen Varianten (kratzeranfällig) bzw. die Aluminium-Versionen aufgrund des weicheren Materials. Einem aktuellen Bericht zufolge plant Apple derzeit, eine besonders stabile und resistente Edition auf den Markt zu bringen, also eine Art "Rugged-Modell". Was sich im Line-up manch anderen Herstellers befindet, soll es dann auch direkt von Apple geben.Laut Bloomberg wolle Apple eine "schützende Ummantelung" entwerfen, um die Uhr selbst zu schützen. Dabei könnte es sich um eine Gehäuseerweiterung handeln, wie man sich Beispielsweise von Casios "G-Shock"-Serien her kennt. Während momentan jeglicher Berührung eines externen Gegenstands direkt das Gehäuse betrifft und dort für Scharten sorgen kann, soll die Outdoor-Version damit keine Probleme haben. Gerade bei der Apple Watch Sport bzw. im aktuellen Sortiment der Apple Watch Nike tat sich die Schwierigkeit auf, dass Sportler zwar einerseits das leichte Modell schätzen, bei Sportarten wie beispielsweise Klettern aber hohe Gefahr besteht, die Uhr zu lädieren.Apple-intern bezeichne man jene stabile Version als "Explorer Edition", wobei der finale Produktname wohl ein anderer sein wird. Die Markteinführung sei für einen späteren Zeitpunkt im Jahresverlauf angedacht, vermutlich also mit der nächsten Generation der Smartwatch. Eine endgültige Entscheidung habe Apple noch nicht getroffen, so Bloomberg. Es sei daher immer noch möglich, dass Apple besagtes Explorer-Projekt auf Eis legt und eben nicht zur Marktreife bringt. Da die Apple Watch sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Kassenschlager mauserte, erscheint es aber als sinnvoller Schritt, die Zielgruppe durch weitere Modellreihen auszubauen.