Erfolgsprodukt Apple Watch – das Abschneiden der Smartwatch

88 Prozent aller in den Vereinigten Staaten im Verlauf der letzten zwölf Monate verkauften Smartwatches stammen von gerade einmal drei Herstellern. Eindeutiger Marktführer ist die Apple Watch. Die Uhr des kalifornischen Herstellers verweist sowohl beim Umsatz als auch bei den Stückzahlen die Mitbewerber Samsung und Fitbit auf die Plätze.Der US-Markt für smarte Zeitmesser ist im vergangenen Jahr förmlich explodiert. In den zwölf Monaten bis Ende November 2018 stieg der Umsatz mit Smartwatches im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 51 Prozent auf rund 5 Milliarden US-Dollar. Das hat das Marktforschungsunternehmen NPD Group ermittelt . Die Zahl der verkauften Einheiten erhöhte sich sogar um 61 Prozent.Exakte Zahlen nennen die Marktforscher in ihrer Mitteilung zwar nicht, bezeichnen jedoch Apple als "klaren Marktführer". Einen deutlichen Hinweis auf den großen Erfolg der Apple Watch geben auch jüngsten Äußerungen von Tim Cook: Ihm zufolge erzielt Cupertino mit der smarten Uhr bereits 50 Prozent mehr Umsatz als mit dem iPod zu dessen besten Zeiten.Eine nennenswerte Rolle spielen darüber hinaus der koreanische Hersteller Samsung, der verschiedene smarte Uhren wie die Galaxy Watch und die Gear Sport anbietet, sowie Fitbit. Alle anderen Anbieter müssen sich den restlichen Marktanteil in Höhe von zwölf Prozent teilen und spielen daher nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings rechnen die Experten der NPD Group damit, dass sich die Situation in den kommenden zwölf Monaten ändern könnte. Der Grund: Klassische Uhrenhersteller wie Fossil und auf Fitnesstracker spezialisierte Unternehmen wie Garmin arbeiten intensiv daran, sich ein größeres Stück des Kuchens zu sichern.Der Untersuchung zufolge besitzen mittlerweile 16 Prozent aller erwachsenen US-Amerikaner eine Smartwatch. Ein Jahr zuvor waren es zwölf Prozent. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind die Geräte noch beliebter: 23 Prozent dieser Altersgruppe tragen einen smarten Zeitmesser am Handgelenk. Die Marktforscher erwarten jedoch, dass in den kommenden Monaten auch ältere Menschen verstärkt Smartwatches kaufen werden, da sie die gesundheitsbezogenen Funktionen etwa einer Apple Watch 4 nutzen wollen. Andere Anwendungen für diese Uhren rücken jedoch ebenfalls stärker ins Interesse der Kunden: Rund 15 Prozent der Anwender geben der NPD Group zufolge an, ihre Smartwatch zur Bedienung des Smarthomes zu nutzen.