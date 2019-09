„Epic Jailbreak“: Neuer Exploit für iPhone 4S bis iPhone X soll immun gegen Patches sein

Für iPhone 4S bis iPhone X geeignet

Nur Exploit – Jailbreak muss extra erstellt werden

Der Jailbreak-Hype liegt zwar schon einige Jahre zurück, doch auch aktuell interessieren sich noch diverse Nutzer für von Apples Schranken befreite iPhones. Nachdem im letzten Monat ein Jailbreak für iOS 12.4 erschien und Apple die dazugehörige Sicherheitslücke schnell schloss, hat ein Entwickler jetzt einen neuen iOS-Exploit veröffentlicht. Das Besondere: Es soll sich um eine Schwachstelle in Apples Betriebssystem handeln, für die das Unternehmen keinen Patch bereitstellen kann.Twitter-Nutzer axi0mX spricht via Tweet von einem „Epic Jailbreak“ namens „checkm8“. Es geht um einen via Patch nicht schließbaren Bootrom-Exploit für hunderte Millionen von iOS-Geräten, so axi0mX. Der Exploit funktioniert demnach mit allen iDevices vom iPhone 4S bis hin zum iPhone X. Alle SoCs vom A5-Chip bis zum A11-Chip seien demnach angreifbar. Der Entwickler bezieht sich entsprechend auf iDevices, die zwischen 2011 und 2017 auf den Markt kamen. Da der letzte Bootrom-Exploit schon lange zurückliege und seinerzeit für das iPhone 4 erschien (2010), ist checkm8 laut axi0mX einer der größten Neuigkeiten der letzten Jahre für die Jailbreak-Community.Der Entwickler stellt den Exploit via Github zur Verfügung. Zugleich betont der Twitter-Nutzer, dass es sich bei seiner Veröffentlichung nur um den angesprochenen Exploit, nicht aber um einen fertigen Jailbreak handelt. Forscher und Entwickler können die iOS-Schwachstelle samt der Github-Dateien von axi0mX jedoch dazu verwenden, Jailbreaks für die angesprochenen iDevices zu erstellen.Vor dem Einsatz des Exploits sei – wie immer bei Software, die Sicherheitsmaßnahmen aushebelt – gewarnt. Wie der Entwickler selbst schreibt, laufen Nutzer ohne die nötige Erfahrung im Umgang mit dem Tool Gefahr, ihr iPhone unbrauchbar zu machen. Wenn etwas schief geht, könne es passieren, dass sich das jeweilige iDevice nicht mehr starten lässt. Auch eine Wiederherstellung via iTunes sei unter Umständen nicht mehr möglich. Zudem bedeutet der Einsatz eines Jailbreaks ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Anfälligkeit für Schadsoftware.