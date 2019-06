Ein historischer Apple-Ort schließt: Aus für das Flint Center

Bildquelle: Megan V. Winslow/Town Crier Bildquelle: Megan V. Winslow/Town Crier

1984: Der erste Macintosh

1998: Der erste iMac

2014: Die erste Apple Watch

Seit der Eröffnung des Apple Parks hat Apple die Möglichkeit, Events auch auf dem eigenen Grundstück durchzuführen. Eigens dafür wurde das unterirdisch gelegene "Steve Jobs Theater" errichtet, das bereits einige Veranstaltungen absolvierte. Zwar gab es auch im alten Hauptquartier ein kleines Auditorium, dieses reichte jedoch nicht für größere Veranstaltungen aus. Bei riesigen Events wie der WWDC-Keynote setzt Apple hingegen auf riesige Hallen, in diesem Jahr war es erneut das San Jose Convention Center. Blickt man auf historische Orte der Vergangenheit, dass muss aber vor allem das "Flint Center" erwähnt werden.Gleich drei Hardware-Revolutionen waren dort erstmals zu sehen. Eine vierte kommt nicht mehr hinzu, denn das De Anza Community College Board stimmte dafür, die 1971 eröffnete Anlage stillzulegen und stattdessen Einrichtungen für die Bedürfnisse der Studenten zu errichten. Wir werfen einen Blick auf drei historische Ankündigungen von Apple, die auf dem Gelände des Flint Centers stattfanden.Am 24. Januar des Jahres 1984 sollte sich die Computerwelt verändern. Steve Jobs stand auf der Bühne im Veranstaltungssaal des Flint Centers und zeigte den ersten Macintosh. Selbst wenn die erste Generation des Macintosh nicht der erhoffte Kassenschlager wurde, ebnete das Gerät dennoch den Weg in ein neues Apple-Zeitalter und führte die heute noch immer verwendete Produktbezeichnung "Mac" ein. Auch damals kürzten die meisten Nutzer bereits die Produktbezeichnung ab und sagten schlicht "Mac" – Apple folgte dem Trend erst ein Jahrzehnt später, als aus dem Power Macintosh der Power Mac wurde.Nach dem "Hello!" des ersten Macintosh kam 14 Jahre später das "Hello, again!". Der iMac übernahm das Konzept des ersten Macintosh und bot ein Display im Computergehäuse – allerdings in durchscheinendem Kunststoff und nicht im damals üblichen, beigen Gewande. Apple trat mit dem iMac auch ins Internet-Zeitalter ein, denn erklärtes Ziel war, den Nutzer so schnell und einfach wie möglich ins WWW zu befördern. Der große Aufreger damals: Ein Diskettenlaufwerk wies der iMac nicht auf, was ihn so ziemlich von allen anderen Computern auf dem Markt unterschied. Zwar waren zu jenem Zeitpunkt Online-Diskussionsforen noch nicht so verbreitet, dafür machten viele Nutzer ihrem Ärger aber in den Leserbrief-Spalten der Mac-Zeitschriften Luft.Ganz bewusst hatte Apple das Flint Center auch für die Präsentation der ersten Apple Watch gewählt. Inzwischen ist die Smartwatch in der vierten Generation angekommen, erzielt mehr Umsatz als der iPod in den besten Jahren, gilt als Messlatte für alle anderen Produkte dieser Gattung und etablierte für Apple ein weiteres Standbein. Für das Herbst-Event 2014 hatte Apple auf dem Gelände des Flint Centers eigens noch einen weiteren Bau angebracht – die Räumlichkeiten des Flint Centers reichten nämlich nicht aus. Die Apple Watch moderierte Tim Cook übrigens mit dem sehr selten gewordenen "One more thing..." an. Weitere Neuerungen des Events waren das iPhone 6s sowie Apple Pay – was sich momentan ebenfalls zu einem maßgeblichen Apple-Standbein mausert.