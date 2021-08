Eigene Mail-Domains in iCloud+ nutzen: Beta unterstützt jetzt neues Feature

Eigene Mail-Domains in der iCloud-Beta verfügbar

Adressen müssen bereits angelegt sein

Drei benutzerdefinierte Mail-Adressen für jeden Nutzer

Wer iCloud Mail nutzt, dessen Adresse endet bislang stets mit dem von Apple zur Verfügung gestellten icloud.com. Bei anderen Anbietern vergleichbarer Dienste wie etwa Google oder Microsoft lassen sich hingegen beliebige Domains verwenden. Mit dem in Kürze verfügbaren Service namens iCloud+ zieht Apple in dieser Hinsicht nach. Das Anlegen von benutzerdefinierten Mail-Adressen ist ab sofort in der Betaversion von iCloud möglich.Die Mail-Adressen mit eigener Domain lassen sich seit Kurzem unter beta.icloud.com/settings konfigurieren. Das Feature steht allerdings derzeit offenbar nur Nutzern zur Verfügung, welche bereits über ein kostenpflichtiges iCloud-Speicher-Abo verfügen. Hinzufügen kann man die eigenen Domains, indem man auf der Webseite die Account-Einstellungen aufruft. Dort findet sich direkt unter der Option "E-Mail-Adresse verbergen" nunmehr auch die Auswahl mit der Bezeichnung "Eigene E-Mail-Domain". Ein Mausklick auf den zugehörigen Button "Verwalten" öffnet ein Fenster, in welchem die erforderlichen Angaben eingetragen werden.Zunächst wählt man aus, ob man die benutzerdefinierte Domain ausschließlich selbst nutzen oder auch allen Familienmitgliedern zur Verfügung stellen will. Anschließend gibt man die genaue Bezeichnung ein, also etwa "niemand.mail", und fügt die gewünschten Adressen hinzu, beispielsweise "info". Die in den Einstellungen eingegebenen Mail-Adressen müssen natürlich bereits bei einem Provider angelegt sein, Fantasiebezeichnungen funktionieren also nicht. Um die Konfiguration in iCloud+ Mail abzuschließen, sind dann noch die MX-Einträge beim eigenen Domain-Registrar zu aktualisieren.Auf diese Art und Weise lassen sich in der Betaversion von iCloud+ maximal fünf benutzerdefinierte Mail-Domains anlegen. Pro Domain und Familienmitglied können bis zu drei Adressen eingerichtet werden. iCloud+ wird im Herbst zur Verfügung stehen, das genaue Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgt die Freigabe im Zuge der Veröffentlichung von iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 Monterey.