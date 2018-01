Echo Spot: Amazon-Wecker kommt nach Deutschland

Wecker mit Alexa-Features

Amazon bietet den intelligenten Wecker Echo Spot jetzt auch in Deutschland an (Store: ). Der Echo Spot enthält außer den eigentlichen Weckfunktionen auch die Features des Sprachassistenten Alexa. So können Nutzer über den Spot – ähnlich wie mit den smarten Lautsprechern des Unternehmens – zum Beispiel Spotify-Playlisten abspielen oder SmartHome-Geräte steuern.Das Gerät zeigt auf dem 2,5-Zoll-Display aktuelle Informationen, darunter die Uhrzeit und das Wetter inklusive Temperatur. Nutzer können über die integrierte Kamera zudem Videotelefonate führen. Das Gadget wurde Amazon zufolge so gestaltet, dass es vom Design her nicht nur auf dem Nachttisch, sondern überall im Haus eine gute Figur macht.Der integrierte Alexa Voice Service ermöglicht es dem Anwender, die Dienste des Amazon-Sprachassistenten wie Wettervorhersage, Songtexte oder To-do-Listen über den Wecker nutzen. Hinzu kommt die Steuerung von kompatiblen SmartHome-Produkten, darunter Lampen, Thermostate oder Haustürkameras. Die Alexa-App für iOS (Store: ) hilft übrigens bei der Einrichtung des Spot und enthält außerdem erweiterte Funktionen zur Verbindung mit mehreren Echo-Produkten.Wem der interne Lautsprecher des Echo Spot von der Lautstärke oder der Klangqualität her nicht reicht, kann den Wecker via Bluetooth oder Klinkenkabel mit externen Boxen verbinden. Der Amazon Echo Spot ist in den Farben Schwarz und Weiß für jeweils 129,99 Euro verfügbar (Store: ).