Amazon: Neue Echo-Lautsprecher und ein Fire-TV-Dongle mit 4K-Support

Neuer Echo mit kleinerem Gehäuse und günstigerem Preis

Anthrazit Stoff

Nuss Optik

Silber Optik

Echo Plus als Smart Home Hub

Echo Spot für den Nachttisch

Echo Show kommt nach Deutschland

Fire-TV-Dongle mit 4K-Unterstützung

Fire TV

Amazon hat die hauseigene Echo-Produktpalette gründlich überarbeitet und im Zuge dessen eine Reihe neuer, sprachgesteuerter Produkte präsentiert. Dazu gehört unter anderem die zweite Generation des Echo, die kleiner und preisgünstiger daherkommt als das Vorgängermodell.Komplett neu sind der intelligente Lautsprecher Echo Plus mit integriertem Smart-Home-Hub und der Wecker Echo Spot. Mit dem aktualisierten Fire-TV-Dongle für Fernseher präsentiert der Versandriese zudem einen weiteren Konkurrenten für das Apple TV 4K.Die zweite Echo-Generation (Store: ) fällt sofort durch ihr geschrumpftes Äußeres auf. Der intelligente Sprach-Lautsprecher ist nur noch etwa halb so groß wie die Vorversion. Trotzdem ist der Klang laut Amazon besser geworden sein. Die integrierten 63mm-Woofer und 16mm-Hochtonlautsprecher mit Dolby-Technologie sollen für einen raumfüllenden, klaren Klang und dynamischen Bass sorgen, so der Hersteller.Zentraler Bestandteil des Smart-Lautsprechers bleibt der Alexa Voice Service. Nutzer können die verschiedensten Funktionen per Sprachbefehl auslösen. Dazu gehören das Abspielen von Musik, die Smart-Home-Steuerung für Lichter oder Thermostate; außerdem Sprachanrufe und Nachrichten. Auch allgemeine Fragen wie „Alexa, wie wird das Wetter diese Woche?“ liefern die passende Antwort.Die zweite Generation des Amazon Echo ist in den unterschiedlichsten Farben und Materialien verfügbar, darunterund. Der Lautsprecher erscheint am 31. Oktober (Store: ). Mit einem Preis von 99,99 Euro ist die neue Echo-Variante deutlich günstiger als die alte Generation (179,99 Euro).Die Plus-Variante des Echos (Store: ) kommt größer und etwas schlanker daher als der kleine Bruder. Amazon spricht von einem 63mm-Woofer und 20mm-Hochtonlautsprecher mit Dolby-Technologie, die einen klaren Klang und dynamischen Bass erzeugen sollen. Der gesamte Raum werde dank des omnidirektionalen 360-Grad-Sounds abgedeckt.Ebenso wie beim kleineren Echo ist der Alexa Voice Service auch bei der Plus-Variante das zentrale Steuerelement. Der integrierte Smart-Home-Hub vereinfacht die Einrichtung entsprechender Drittanbieter-Produkte. Per Sprachbefehl „Finde meine Geräte“ sucht der Echo Plus beispielsweise nach kompatiblen Lichtern und und richtet diese automatisch ein. Amazon liefert zusätzlich zum Echo Plus auch eine Philips-Hue-Lampe mit, damit Anwender die Smart-Home-Fähigkeiten direkt testen können.Amazon Echo Plus kommt am 31. Oktober inklusive einer beiliegenden Philips-Hue-Lampe auf den Markt. Als Farbvarianten stehen Schwarz, Weiß und Silber zur Verfügung. Der Preis beträgt 149,99 Euro (Store: ).Der vorläufig nur in den USA verfügbare Echo Spot ist der erste Wecker in Amazons Echo-Portfolio. Nutzer sehen auf dem 2,5-Zoll-Display aktuelle Informationen wie zum Beispiel die Uhrzeit und das Wetter. Hinzu kommen die gewohnten Alexa-Sprachfunktionen. Darüber hinaus sind auch Videotelefonate möglich.Der Echo Spot wird in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein und am 19. Dezember zunächst nur in den Vereinigten Staaten in den Handel kommen (Store: ). Wann beziehungsweise ob das Produkt überhaupt in Deutschland startet, ist nicht bekannt.Der bereits im Mai vorgestellte und schon auf MacTechNews thematisierte Amazon Echo Show wird bald auch hierzulande erhältlich sein. Amazon bietet die Kombination aus Alexa-Lautsprecher und 7-Zoll-Touchdisplay ab dem 16. November zu einem Preis von 219,99 Euro an (Store: ).Außer den Echo-Produkten hat Amazon auch eine neue Fire-TV-Variante im Programm (Store: ). Der schlichtgenannte HDMI-Dongle unterstützt 4K-Auflösungen mit mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und High Dynamic Range (HDR) für Hochkontrastbilder; darüber hinaus auch die Audio-Technologie Dolby Atmos, die auf dem Apple TV 4K aktuell noch nicht integriert ist Zum Lieferumfang gehört zudem die Alexa-Sprachfernbedienung, über die Nutzer per Sprachbefehl nach Inhalten suchen können. Das neue Fire TV erscheint am 25. Oktober zu einem Preis von 79,99 Euro (Store: ). Amazons 4K-TV-Dongle ist damit fast 120 Euro günstiger als das Apple TV 4K (Store: