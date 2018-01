Duschsystem mit Siri-Unterstützung vorgestellt

Der US-Hersteller Moen hat für das moderne Duschsystem "U by Moen" die HomeKit-Anbindung angekündigt. Dadurch lassen sich verschiedene Parameter wie zum Beispiel Druckstärke und Temperatur des Duschkopfs mittels Siri-Sprachsteuerung konfigurieren. Der blinde Griff zu Reglern mit Schaum an den Augen ist dadurch nicht mehr notwendig.Die HomeKit-Anbindung für die Siri-Unterstützung des bereits seit einem Jahr erhältlichen Duschsystems will Moen im zweiten Quartal 2018 mittels Update veröffentlichen. Bereits in diesem Quartal soll die Unterstützung für das konkurrierende Alexa-System von Amazon erscheinen. Das Duschsystem bietet neben der direkten Steuerung auch Profile, mit denen sich Vorlieben erfassen und aktivieren lassen.Der Duschsystem hat allerdings seinen Preis. In der Basisvariante mit Wandcontroller und App-Anbindung schlägt "U by Moen" mit ungefähr 1.200 US-Dollar zu Buche, während aufwändigere Varianten mit Zusatzdüsen in der Wand und separaten Temperaturreglern für 2.200 US-Dollar zu haben sind.