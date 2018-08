Dongles & Kopfhörer: Welche Apple-Produkte die größten Stückzahlen schaffen

Nach Quartalen: Die Top-Seller Nach Quartalen: Die Top-Seller



Zu beachten: Dies bezieht sich auf einen einzelnen Tag, nicht auf ein Quartal Zu beachten: Dies bezieht sich auf einen einzelnen Tag, nicht auf ein Quartal

Eines der erfolgreichsten Apple-Produkte, zumindest wenn es nach reinen Stückzahlen geht, ist der Adapter "Lightning auf 3,5 mm". Dieser wurde für viele Nutzer ab dem Zeitpunkt wichtig, als der Klinkenstecker des iPhones verschwand und Apple fortan komplett auf Lightning setzte. Vor wenigen Wochen befasste sich ein Artikel mit den erfolgreichsten Artikeln des großen US-Retailers Best Buy (siehe diese Meldung: ) und kam zum Ergebnis, dass besagter Adapter sogar im Gesamtsortiment der Handelskette noch zu den populärsten Produkten zählt.Ein weiterer Artikel befasst sich nun mit sehr ähnlicher Thematik und stellt die Verkaufscharts aller Apple-Produkte dar. Unter der These "Apples Dongles gehen kaputt, gehen verloren und sind nicht sympathisch, dennoch haben wir sie zu den bestverkauften Produkten im Apple-Sortiment gemacht" analysiert Ceros , was die Top 10 im Apple-Sortiment sind. Das folgende Schaubild stellt die Entwicklung verschiedener Angebote dar und zeigt, womit Apple die größten Stückzahlen erzielt.Die hochgelobten AirPods liegen auf dem ersten Platz, nachdem sie direkt zum Verkaufsstart trotz massiver Lieferschwierigkeiten direkt auf Rang 3 eingestiegen waren. Seit Mitte des Jahres überholten die kabellosen Ohrhöhrer sogar den bisherigen Kassenschlager, nämlich den "Lightning auf 3,5mm"-Adapter.Selbiger hatte zur Markteinführung den bisherigen Spitzenreiter abgelöst – fortan war Apples "Lightning auf USB"-Kabel nicht mehr das meistnachgefragte Apple-Produkt bei Best Buy. Sortiert nach sämtlichen Apple-Angeboten bei Best Buy ergibt sich folgende Rangliste:In den Top 10 befinden sich demnach fünf Adapter – ziemlich überraschend aber auch ein etwas in die Jahre gekommener Mac. Das MacBook Air 13,3" war längere Zeit immer weit oben in den Charts vertreten, verlor dann aber an Plätzen. Am gewählten Tag der obigen Aufstellung gab es dann aber noch einmal ein kurzes Comeback durch eine Verkaufsaktion.