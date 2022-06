Display-Experte: iPad Pro mit 14,1-Zoll-Panel kommt Anfang 2023

Ross Young: 14,1“ iPad Pro hat ein Mini-LED-Display

Panel-Auflösung und weitere Details blieben abzuwarten

Gerüchte und Berichte, denen zufolge Apple ein iPad Pro mit einer Bildschirmdiagonale von deutlich mehr als 12,9 Zoll entwickelt, kursieren bereits seit geraumer Zeit. Vor fast genau einem Jahr meldete sich beispielsweise der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in diesem Zusammenhang zu Wort. Der bekannte Apple-Experte sagte voraus, dass der kalifornische Konzern 2023 ein Tablet mit 14- oder sogar 15-Zoll-Display präsentieren werde (siehe ). Anfang 2022 gab es dann Meldungen, ein Apple-Zulieferer treffe bereits Vorbereitungen für die Fertigung entsprechender OLED-Panels.Ross Young, der CEO von Display Supply Chain Consultants, will nun weitere Details zum Gerät und zu Apples Zeitplan in Erfahrung gebracht haben. Der in den Lieferketten gut vernetzte Display-Experte bestätigte jetzt auf Twitter die Einschätzungen von Mark Gurman. In einem kurzen Tweet meldete er, dass Apple ein iPad Pro mit 14,1-Zoll-Display entwickle. Seinen Informationen zufolge wird das kommende High-End-Tablet aus Cupertino allerdings nicht über ein OLED-Panel verfügen. Stattdessen setze Apple wie schon beim aktuellen 12,9“ iPad Pro auf ein Mini-LED-Display. Die vom kalifornischen Unternehmen als ProMotion bezeichnete Fähigkeit, mit variablen Bildwiederholfrequenzen zu arbeiten, ist laut Young ebenfalls an Bord.Zur Auflösung des 14,1-Zoll-Displays äußerte sich Ross Young in seinem Tweet nicht. Es ist allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Apple beim kommenden Tablet die Punktdichte im Vergleich zum aktuellen 12,9“ iPad Pro nicht verändert, bei letzterem beträgt sie wie bei 11“ iPad Pro und den anderen Tablets mit Ausnahme des iPad mini 264 PPI. Falls das Unternehmen den 4:3-Faktor beibehält, wofür einiges spricht, dürfte das Panel also etwa 3.000 mal 2.250 Bildpunkte aufweisen. Welche CPU das von Ross Young prognostizierte kommende iPad Pro mit 14,1-Zoll-Display antreibt, bleibt ebenso abzuwarten wie Details zu weiteren Merkmalen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo etwa rechnete bereits im Sommer vergangenen Jahres damit, dass Apple die künftigen hauseigenen High-End-Tablets unter anderem die Fähigkeit zu induktivem Laden verleiht und auch Reverse Charging etwa von iPhones und AirPods ermöglicht (siehe ).