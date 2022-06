Bericht: Apple plant MacBook Air 15" & MacBook 12" – MacBook Pro M2 Pro/Max möglicherweise schon 2022

MacBook Air 15"

MacBook 12" – ein Comeback

MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max

Die Displaydiagonale des neuen MacBook Air wuchs zwar von 13,3 auf 13,6 Zoll an, wirklich mehr Platz hat man allerdings nicht – immerhin gibt es nun ebenfalls eine Notch samt höherer Menüleiste. Seit Jahren wird von vielen Nutzern immer wieder der Wunsch laut, es möge doch bitte ein MacBook Air mit 15"-Display geben. Gerade im Zeitalter der hauseigenen Apple-Chips intensivierte sich diese Bitte noch einmal, immerhin stellt selbst der "langsamste" Prozessor fast alle Anwender mehr als zufrieden. Die enorme Performance eines M1 Pro im MacBook Pro benötigen die meisten schlicht nicht mehr. Will man aber ein Notebook mit großem Display, muss es zwingend auch ein Chip des Pro-Kalibers sein, natürlich mit den entsprechenden Preisen einhergehend.Einem Bloomberg-Bericht zufolge scheint Apple endlich auf diese Stimmen zu hören, denn schon Anfang 2023 könnte demnach ein MacBook Air M2 mit 15"-Display auf den Markt kommen. Dieses folge dem bewährten Konzept, also möglichst leicht und zudem lüfterlos, biete aber eben einen größeren Bildschirm. Angeblich hatte Apple darüber nachgedacht, direkt zwei Varianten des MacBook Air zu präsentieren, entschied sich dann jedoch für eine gestaffelte Einführung. Somit gibt es inzwischen von mehren Seiten die übereinstimmende Meldung, Apple setze wieder auf mehr als eine Version des MacBook Air – zu Anfang waren es ebenfalls zwei Displaygrößen, nämlich 11" und 13".Von 2015 bis 2019 gab es neben dem MacBook Air und dem MacBook Pro auch noch das MacBook ohne Namenszusatz. Dieses verfügte über ein 12"-Display und arbeitete geräuschlos – die Ultramobil-Version des entsprechenden Intel-Chips war zwar kein Performance-Wunder, lief aber ausreichend kühl. Bloomberg zufolge plant Apple eine Neuauflage des kleinsten Notebooks, allerdings müsse man sich noch bis Ende 2023 gedulden. Angesichts der Tatsache, wie effizient die M1- bzw. M2-Chips arbeiten, ist von keinen Kompromissen hinsichtlich der Rechen- und Grafikleistung mehr auszugehen.Die meisten Quellen gingen davon aus, Apple aktualisiere das MacBook Pro 14" und 15" erst wieder im nächsten Jahr. Laut Bloomberg gibt es aber dennoch eine gute Chance, Ende des Jahres Modelle mit M2 Pro und M2 Max zu sehen. Während bislang 10 CPU-Kerne und bis zu 32 Grafikkerne für Leistung sorgen, sollen es dann sogar 12 CPU-Kerne und bis zu 38 Grafikkerne sein. Ansonsten belasse Apple aber weitgehend alles beim Alten, denn das letzte komplette Redesign liegt noch nicht lange zurück.