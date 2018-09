Display-Auflösung der Apple Watch 4 – viel mehr Platz für Apps

Schon in der Vergangenheit veröffentlichte Apple ab und zu versehentlich zu früh Informationen zu kommenden Apple-Produkten – vor genau einer Woche gelangten Bilder der kommenden iPhone- und Watch-Modelle an die Öffentlichkeit. Zu sehen waren die beiden neuen iPhone-Modelle mit 5,8" und 6,5"-OLED-Bildschirmen samt goldenem Rahmen sowie die 42mm-Variante der vierten Watch-Generation.Das Gehäuse der Apple Watch ist vom Grunddesign her unverändert – allerdings wirkt die Uhr auf dem Bild etwas dünner und Apple scheint auch das Design der Digitalen Krone überarbeitet zu haben. Viel auffälliger ist aber der Bildschirm: Dieser reicht nun wie beim iPhone X bis in die Kanten, so dass sich die effektiv nutzbare Bildschirmfläche deutlich erweitert, ohne die Gehäuseabmessungen zu vergrößern. 9to5mac will in den Tiefen der aktuellen Betaversion von watchOS 5 nun die Auflösung der neuen Apple Watch entdeckt haben: Statt wie bisher 312x390 Pixeln (42mm-Variante) soll das neue Display 384x480 Bildpunkte anzeigen. Leider nennt 9to5mac nicht die konkrete Fundstelle, so dass sich die Informationen derzeit nicht verifizieren lassen. Unklar ist, ob sich die Pixeldichte durch die Steigerung der Auflösung erhöhen wird oder ob die Ausmaße des Displays im selben Verhältnis zur Auflösung wachsen.In Zeiten von 4K-, 5K- und 8K-Bildschirmen mag die Steigerung auf den ersten Blick gering erscheinen, aber Beispielbilder verdeutlichen den effektiven Platzgewinn auf dem kleinen Gerät:Schon auf dem geleakten Bild der Apple Watch ist zu sehen, dass Apple den gewonnenen Platz auf dem eingestellten Zifferblatt zur Anzeige von vielen weiteren Informationen verwendet – zum Beispiel für den aktuellen UV-Index, der Temperatur und der Zeit bis Sonnenuntergang. App-Entwickler müssen wahrscheinlich zuerst ihre Watch-Apps und Komplikationen auf die neuen Display-Größen anpassen, bevor diese den Bildschirm voll ausnutzen können.