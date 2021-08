Die schnelle Betaphase geht weiter: iOS 15 Beta 7 & weitere (Aktualisierung: iCloud Private Relay)

Zeiteinschätzung

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 5, Buildnummer: 21A5304g (veröffentlicht 11.08.2021)

iOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19A5337a (veröffentlicht: 25.08.2021)

iPadOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19A5337a (veröffentlicht: 25.08.2021)

tvOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19J5340a (veröffentlicht: 25.08.2021)

watchOS 8, Beta 7, Buildnummer: 19R5340a (veröffentlicht: 25.08.2021)

Aktualisierung

Der Update-Takt von iOS und macOS verläuft derzeit nicht ganz synchron. Beispielsweise hatte Apple schon in der vergangen Woche auf den schnelle Release-Zyklus umgestellt und iOS 15 sowie iPadOS 15 an Tester verteilt. Von der sechsten Monterey-Beta fand sich zu jenem Zeitpunkt allerdings keine Spur. Es wird allgemein damit gerechnet, dass iOS 15 und macOS Monterey wieder mit zeitlichem Abstand auf den Markt kommen – daher ist ein höheres Tempo der iOS-Beta nicht ungewöhnlich.Mit dem heutigen Tag setzt Apple die Probephase nun fort und veröffentlichte neue Builds. Erneut ließ Apple nur eine Woche verstreichen, bis Entwickler eine aktualisierte iOS-Beta erhalten. Selbiges trifft auf iPadOS 15 sowie watchOS 8 und tvOS 15 zu. Merkwürdigerweise noch immer nicht mit von der Partie: macOS Monterey Beta 6. Wie berichtet gibt es dennoch eine Neuerung für das Mac-System, denn TestFlight steht erstmals zur Verfügung: Alles deutet darauf hin, dass Mitte bis Ende September neue iPhones auf den Markt kommen (jüngste Gerüchte: ), womit auch das Veröffentlichungsdatum von iOS 15 relativ genau einzugrenzen ist. In der Vergangenheit erfolgte die Freigabe normalerweise wenige Tage vor dem Verkaufsstart der jeweiligen iPhone-Generation. Anders beim Mac, denn bis zur Vorstellung der nächsten Hardware-Neuerungen (aller Wahrscheinlichkeit nach M1X-basierte Macs) kann es durchaus Oktober oder November werden. Aus diesem Grund besteht weniger Termindruck, macOS Monterey frühzeitig auf alle Kunden loszulassen.Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich in der Systemupdates-Sektion nun aus. Sie finden in der Übersicht wie immer die jeweils aktuellen Builds, deren Buildnummer sowie das Datum der Veröffentlichung.iCloud Private Relay ist erstmals Bestandteil der Beta (siehe