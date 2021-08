iPhone 13 und AirPods 3: Erscheinungsdatum geleakt?

iPhone 13 angeblich ab 17. September zu bestellen

AirPods 3 sollen am 30. September erscheinen

Nicht nur in Cupertino bereitet man sich derzeit intensiv auf die Vorstellung des iPhone 13 vor. Auch bei vielen Onlineshops laufen hinter den Kulissen schon die Vorbereitungen, um Apples neue Smartphones pünktlich anbieten zu können. Die deutsche Telekom beispielsweise eröffnete jetzt ihren traditionellen Reservierungs-Service für Bestandskunden, ohne allerdings das iPhone 13 ausdrücklich beim Namen zu nennen (siehe ). In der App eines chinesischen E-Commerce-Anbieters tauchen die neuen Geräte aus Cupertino sogar schon auf – mit exaktem Erscheinungsdatum.Ein Screenshot, den das chinesische Portal IT Home jetzt veröffentlichte, zeigt Einträge für die vier Varianten des iPhone 13. Die Geräte sind zwar auf den Bildern noch von Vorhängen verhüllt, können aber dem Angebot in der App zufolge ab dem 17. September bestellt werden. Wie seriös der Bericht ist, lässt sich schwer einschätzen, das genannte Erscheinungsdatum deckt sich allerdings mit Informationen, wonach Apple die neuen Smartphones am 14. September im Rahmen eines Events vorstellen wird. Da das kalifornische Unternehmen üblicherweise wenige Tage nach der Präsentation die ersten Bestellungen für neue Geräte entgegennimmt, erscheint der 17. September einigermaßen plausibel. Zweifel bestehen aber weiterhin, denn einige Branchenexperten rechnen damit, dass Apple das iPhone 13 erst am 21. September vorstellt.Neben iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro (Max) tauchen in der App des namenlosen chinesischen Onlineshops auch die AirPods 3 auf. Dem Screenshot zufolge erscheint die dritte Generation von Apples In-Ears am 30. September. Sollte diese Angabe zutreffen, dann stellt der iPhone-Konzern die komplett kabellosen Hörstöpsel vermutlich zusammen mit den neuen Smartphones aus Cupertino vor. Als unwahrscheinlich darf gelten, dass Apple wenige Tage nach der Präsentation des iPhone 13 ein weiteres Event nur für die Ohrhörer ansetzt.