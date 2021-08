TestFlight für Mac geht an den Start – als Beta

Eine erste TestFlight-Beta für Monterey Beta 5

Apple bittet um Rückmeldungen

Wer Beta-Versionen von iOS-Apps zum Test bereitstellen möchte, darf dafür bekanntlich nicht den App Store nutzen. Stattdessen kommt das Tool "TestFlight" zum Einsatz. Apple behält damit auch den Finger auf Testphasen und will einerseits Schadsoftware verhindern – andererseits aber auch App-Distribution am App Store vorbei. Die zunächst recht geringe maximale Tester-Anzahl, inzwischen liegt diese allerdings bei 10.000 externen Nutzern, sollte unbegrenzte Weitergabe von Apps unterbinden. Was unter iOS seit Jahren eine komfortable Möglichkeit ist, interessierten Anwendern Vorab-Builds zur Verfügung zu stellen, blieb auf dem Mac umständlicher. Nun ging Apple aber einen wichtigen Schritt, denn erstmals steht die Test-Plattform auch für macOS-Apps bereit.Momentan ist TestFlight für Mac noch als Beta deklariert und es lassen sich auch nur registrierte Entwickler einladen. Dennoch handelt es sich um einen wichtigen Schritt. Wie auf der WWDC im Juni angekündigt, wird TestFlight ab diesem Jahr einfachere Beta-Distribution für Mac-Entwickler ermöglichen. Die Funktionalität kennt man bereits: Über öffentliche Links oder per E-Mail fügt man interessierte Nutzer hinzu, diese erhalten anschließend eine Benachrichtigung und stets die neuen Beta-Versionen.Zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt ist, ob TestFlight direkt zum Erscheinen von macOS Monterey zur Verfügung steht. Da die Plattform mindestens Monterey Beta 5 erfordert und damit ihr Debüt erst zur Halbzeit der Testphase gibt, wäre eine spätere Veröffentlichung nicht unwahrscheinlich. Derzeit bittet Apple Entwickler erst einmal um Rückmeldungen, wie sich die erste Beta von TestFlight für macOS schlägt. Laden lässt sich der Mac-Client über den Entwicklerbereich, zu erprobende Apps müssen mit Xcode 13 kompiliert worden sein. Die Xcode-Beta aktualisierte Apple noch nicht, der letzte Build stammt weiterhin vom 10. August.