Die mächtigsten Frauen der Welt – Zwei Apple-Managerinnen in der Top-Liste

Deirdre O'Brien auf Position 27

Lisa Jackson belegt Rang 35

Große Ehre für zwei von Apples Topmanagerinnen: Deirdre O'Brien und Lisa Jackson sind auf der Fortune-Liste der diesjährigen 50 mächtigsten Frauen der Welt. Fortune veröffentlicht die Rangliste seit 1998 und zeigt darin Frauen, die in unterschiedlichen Bereichen viel Macht und Einfluss haben – darunter Wirtschaft, Politik, Bildung, Kunst und Philanthropie.Deirdre O'Brien ist seit 1988 bei Apple und dort schon seit einigen Jahren die Verantwortliche für das Personalwesen und den Retail-Bereich. Im Fortune-Ranking belegt sie den 27. Platz (Vorjahr: 29. Position). Als Grund für die Aufnahme in die Bestenliste nennt Fortune O'Briens Verantwortung für Apples 74-Milliarden-Dollar-schweres Retail-Geschäft, was auch Millionen von Kunden betreffe. Zudem kümmere sie sich um die Belange der rund 147.000 Apple-Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Zu den weiteren Errungenschaften zählen ihre ausgearbeiteten Pläne hinsichtlich Apples Zurück-zum-Arbeitsplatz-Strategie, die Mitarbeiter vom Home Office (im Zuge der Corona-Pandemie) nach und nach zurück in die Büros führen soll.Auch bezüglich Apple Stores zeige O'Brien besonderes Engagement. Die Führungskraft habe unter anderem Innovationen vorangetrieben, die das Einkaufserlebnis aufwerten. Dazu zählen beispielsweise Express-Ladentische, wo Kunden Online-Bestellungen entgegennehmen können. Auch Workshops in den Ladengeschäften für junge Kreative werden genannt.Lisa Jackson ist bei Apple für die Bereiche Umwelt und Soziale Initiativen verantwortlich. Sie belegt den 35. Platz in der Liste. Fortune betont Jacksons engagierte Pläne, das Unternehmen zunehmend umweltfreundlich wirtschaften zu lassen. Nachdem Apple in den vergangenen Jahren schon diesbezügliche Erfolge vorweisen konnte (wie die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energie für Büros, Ladengeschäfte und Co.), stehen bereits weitere entsprechende Vorhaben an. Apple verpflichtete sich im letzten Jahr etwa, bis 2030 eine 100-prozentigen Klimaneutralität der Zuliefererkette und der hauseigenen Produkte zu erreichen. Jackson treibt außerdem die Umstellung bei Verpackungen auf neue Materialien voran. Das Ziel: Möglichst ganz auf Plastik zu verzichten. Die komplette Liste aller 50 Frauen gibt es auf der Fortune-Website