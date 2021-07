iPhone als Astrokamera: Fotograf zeigt bestechend detailreiche Aufnahme der Milchstraße

Milchstraße mit dem iPhone 12 Pro Max fotografiert



Quelle: Tom Kerss

Quelle: Tom Kerss

Kamerasensor des iPhones ist sehr leistungsfähig

Online-Workshop zur Astrofotografie mit dem iPhone

Die Kameras von iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max unterstützen bekanntlich ein von Apple als "ProRAW" bezeichnetes Feature. Dabei handelt es sich dem iPhone-Konzern zufolge um eine Kombination aus standardmäßigem RAW-Format und der Bildverarbeitungsmöglichkeiten der Top-Smartphones aus Cupertino. Zu welchen Leistungen die Technik in sehr speziellen Aufnahmesituationen fähig ist, demonstriert jetzt ein iPhone-Besitzer mit einem Bild des Nachthimmels.Tom Kerss, so der Name des Astronomen, Astrofotografen und Autors, machte mit seinem iPhone 12 Pro Max ein Foto der Milchstraße. Das Ergebnis veröffentlichte er jetzt zusammen mit einigen Erläuterungen zur Entstehung und technischen Anmerkungen auf Twitter . Das Bild zeigt das sogenannte Sommerdreieck des nördlichen Sternenhimmels mit einer hellen Region der Milchstraße. Just zum Entstehungszeitpunkt kreuzte zudem eine Sternschnuppe den Bildausschnitt, vermutlich handelte es sich dabei um einen leicht verfrühten Meteor der Perseiden.Angesichts des vergleichsweise kleinen Sensors mit einer Pixelgröße von lediglich 1,7 Mikrometern sei die Kamera des iPhone 12 Pro Max extrem leistungsfähig, schreibt der Astrofotograf. Das Smartphone liefere dank ProRAW digitale Negative (DNG) mit 12 Bit, die Daten seien daher sehr brauchbar für Aufnahmen des Nachthimmels. Ganz perfekt ist das Bild nach Ansicht des Astronomen allerdings nicht: Die bei der Astrofotografie typischerweise auftretenden Aberrationen seien sichtbar. Allerdings ließen diese sich durch eine verbesserte Bildbearbeitung seitens des Smartphones noch korrigieren. Hierzu müsste Apple die Kamerasoftware allerdings entsprechend weiterentwickeln.Kerss zufolge könnte das Ergebnis durch eine zusätzliche Bearbeitung mit spezieller Software auf Mac oder PC noch weiter verbessert werden. Diese hat er jedoch aus Zeitgründen bei der jetzt veröffentlichen Aufnahme nicht vorgenommen. Der Fotograf will in Kürze einen Online-Workshop zur Astrofotografie mit dem iPhone anbieten. Registrierungen hierfür sind möglich auf Stargazing London . Weitere Informationen zur Arbeit von Tom Kerss sowie zahlreiche Bilder gibt es auf den Internetseiten des Astronomen.