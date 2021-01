Shot on iPhone 12: Apple zeigt beeindruckende Bildergalerie

Apple lobt die Kamera

Es war ein langer Weg...

Einmal mehr ist die Kamera das Aushängeschild einer neuen iPhone-Generation. Das iPhone 12 Pro übernahm die "Drei-Augen-Optik" des iPhone 11 Pro, erhielt zusätzlich aber noch einen LiDAR-Sensor. Wer zum absoluten Top-Modell greift, also zum iPhone 12 Pro Max, kann sich sogar über eine mechanische Bildstabilisierung namens Sensor Shift freuen. Schon seit Jahren gibt es bei Apple die "Shot on iPhone"-Kampagne in unterschiedlichen Ausprägungen. Teilweise bewirbt Apple spektakuläre Fotos auf er eigenen Webseite, teilweise aber auch auf riesigen Anzeigen in Flughäfen oder Häuserfassaden. Unter dem Motto "Porträts, Städte, Nachthimmel und mehr" gibt es nun erneut eine Zusammenstellung mit ganz unterschiedlichen Motiven.Wenig überraschend ist, dass Apple die Aufnahmequalität bei schlechteren Lichtbedingungen hervorhebt. Den Nachtmodus gab es zwar schon beim iPhone 11, allerdings vergrößerte Apple den Weitwinkel-Sensor im Top-Modell der aktuellen iPhone-Generation. Mit 47 Prozent mehr Fläche im iPhone 12 Pro Max lassen sich nicht nur noch bessere Ergebnisse erzielen, gleichzeitig sinkt die Belichtungszeit im Night Mode. Die folgenden beiden Fotos zeigen, was früher nur mit Langzeitbelichtungen und großen Objektiven oder im zweiten Beispiel mit extrem ruhiger Hand möglich war:Die neue Bildergalerie in Apples Pressebereich hält allerdings noch zahlreiche weitere sehenswerte Aufnahmen parat. Auf der verlinkten Seite lässt sich auch der Name der beteiligten Fotografen finden – außerdem erlaubt Apple den Download aller Fotos für die eigene bzw. journalistische Verwendung.Wie stark bei den gezeigten Fotos mit nachträglicher Bildbearbeitung nachgeholfen wurde, erwähnt der Artikel nicht – dieser befasst sich vorrangig damit, noch einmal die Verbesserungen der iPhone-Kameras ausführlich darzulegen. Um sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, welch weiter Weg bis zur heutigen Fotoqualität zu gehen war, sind die Gewinnerfotos des iPhone Photography Awards 2007 vielsagend: