Die ersten Testberichte zum iPad Pro: Computer-Ersatz oder nur Medienkonsum?

Kritik an iOS, Lob für Pencil 2

Einigkeit in vielen Punkten

Nachdem vor einigen Tagen bereits erste Eindrücke zu Apples jüngst aktualisierter Hardware kursierten, gibt es nun ausführlichere Erfahrungsberichte. Ausgesuchten Pressevertretern stellte Apple Testgeräte zur Verfügung, sodass nun differenziertere Einschätzungen vorliegen. Während direkt nach der Präsentation Begeisterung in Apples Showroom herrschte (siehe ), weisen Tester jetzt auch auf konkrete Einschränkungen im Alltag hin. Wieder einmal ist es das Betriebssystem, welches vielen Nutzern für Apples beworbene Einsatzgebiete einfach ungeeignet erscheint.Zwar spendierte Apple dem iPad in den letzten Jahren zahlreiche Tablet-spezifische Produktivitäts-Features, noch immer handelt es sich aber weitgehend um ein hochskaliertes Handy-Betriebssystem, so zahlreiche Stimmen. Apple positioniere das iPad Pro eindeutig nicht als Notebook-Ersatz, sondern als neuartigen Computer abseits von Maus und Tastatur. Ohne Zugriff auf das Dateisystem bzw. komfortable Dateiverwaltung wie auf dem Mac mache es iOS dem professionellen Anwender aber unnötig schwer. Dies und fehlende Erweiterbarkeit des Systems seien zentrale Schwachpunkte, die Apple weiterhin nicht löse.Trotz dieser immer wieder geäußerten Kritik stellen die Tester dem iPad Pro dennoch ein sehr gutes Zeugnis aus: Ein exzellentes Tablet, das durch den neuen Apple Pencil erheblich dazugewinne. Die Gestensteuerung des Apple Pencil 2 rücke das iPad Pro näher an herkömmliche Computer heran – ein Tester erwähnt , dass der Pencil-Doppeltipp das Zeug habe, den Maus-Doppelklick zu ersetzen.In mehreren Punkten herrscht komplette Einigkeit. Performance? Atemberaubend. Anmutung und Verarbeitung? Exzellent. Eindruck im Vergleich zu allen anderen Tablets auf dem Markt? Weit überlegen. Ob man aber die eigenen Arbeitsweisen allerdings auch auf ein Tablet übertragen und das iPad Pro zu mehr als Medienkonsum einsetzen kann, muss jeder für sich entscheiden. Am Samstag finden Sie übrigens auf MacTechNews einen Bericht, der sich mit selbiger Frage beschäftigt. Sonorman stellt dann in der Rewind seine Eindrücke vom neuen iPad Pro vor.