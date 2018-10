Hands-On: Erste Eindrücke vom iPad Pro 2018, MacBook Air und Mac mini

Die ersten Eindrücke zum MacBook Air 2018



Einladungen für eine Apple-Presseveranstaltung zu erhalten bedeutet nicht nur, die Bühnen-Show live mitverfolgen, sondern anschließend auch direkt einen Blick auf die neue Hardware werfen zu können. Geladene Journalisten großer Publikationen, wozu Bloomberg diesmal übrigens nicht zählte (siehe ), wurden nach den rund eineinhalb Stunden Präsentation zur Live-Demonstration von iPad Pro, Mac mini und MacBook Air geladen. Dabei bot sich die Gelegenheit, diese auch selbst auszuprobieren, anstatt nur Apples Vorstellung zu lauschen. Auch wenn sich in den wenigen Stunden im Showroom keine Gelegenheit für intensivere Tests bietet, sind nun dennoch erste Erfahrungsberichte zur allgemeinen Anmutung der aktualisierten Produkte verfügbar.(Produktseiten: The Verge hält das aktualisierte MacBook Air für jenes Notebook im Sortiment, das die meisten Nutzer ansprechen dürfte. Obwohl der Preis durchaus angemessen erscheine, könnte er aber dennoch viele Kunden abschrecken, denn absolut gesehen handelt es sich natürlich um ein teures Gerät. Auf dem PC-Markt gibt es eine Vielzahl günstigerer Angebote, die um Aufmerksamkeit buhlen – weiterhin nimmt Apple in keiner Weise an diesem Wettbewerb teil. Die optische Anmutung des neuen MacBook Air ähnele sehr viel stärker als zuvor dem MacBook Pro, wenngleich das Air erheblich schlanker und leichter auftritt. Das ganze Notebook mit zwei Fingern in die Luft zu heben ist kein Problem, wie ein Tester demonstriert.Ausführlichere Tests folgen nach Verkaufsstart, der erste Eindruck fällt aber durchwegs positiv aus . The Verge lässt die verbaute Butterfly-Tastatur der dritten Generation nicht unerwähnt – auch wenn Apple die Schwächen der vorherigen Ansätze weitgehend korrigiert habe, sei der Umstieg noch immer sehr ungewohnt. Wer Tasten mit viel Hub bevorzuge, freunde sich möglicherweise mit Apples aktuellen Tastaturen nicht so leicht an.