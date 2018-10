Die Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Wie immer gilt

Gleich mehrere Anbieter von 3D-Konstruktionssoftware für Wohnungen und Häuser haben diese Woche ihre Produkte im Angebot. Dazu gesellen sich eine Menge kleiner Programme, die den Alltag erleichern. Kämpferische Titel, die den Spieler in ferne altertümliche Welten entführen, komplettieren die dieswöchige Liste.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,99 Euro (ab iOS 7)Als Berserker, Schattenklinge, Trickser oder Dieb taucht der Spieler in diesem Action-Rollenspiel in eine gewalttätige Mittelalterwelt ein.statt 10,99 Euro (ab iOS 10.1)Mit dieser App kann man per iOS-Gerät den Mac fernbedienen. Neben Lautstärke, Helligkeit etc. lassen sich dabei iPhone & Co auch als Trackpad und Tastatur verwenden.statt 14,99 Euro (ab iOS 10)Schnelle und intuitive Wohnungs- oder Hausplanung in 3D offeriert Home Design. Die Plus-Version (In-App-Kauf: 7,99 Euro) bietet unbegrenzte Stockwerke.Konkurrent Belight Software bietet Live Home 3D (ab iOS 11) gratis an, die App kann mit In-App-Käufen (9,99 bzw. 19,99 US-Dollar) erweitert werden.statt 4,49 Euro (ab iOS 12)Auf bis zu 50 Positionen lassen sich Kontakte auf eine rotierbare Scrollwand legen – auch mehrfach, um diese schnell und bequem zu erreichen.statt 5,49 Euro (ab iOS 7.1)Die App hilft mit einem Timer und diversen verknüpften Angaben (Vermeidung Giftstoffe, Körperregeneration, Schadstoffabbau) dabei, mit dem Rauchen aufzuhören.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Videostreams aus allerlei Bibliotheken streamt Podcast TV direkt aufs iPhone/iPad, darunter sind 110 deutsche und 60 internationale Podcast-Sender – insgesamt über 10.000 Videos.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.9)Mithilfe dieser App gelingen aufwendige Drag&Drop-Aktionen, zudem lassen sich Dateien schnell über die Menüleiste ablegen, öffnen und teilen.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.10)Der minimale Text-Editor besticht durch sein schmuckloses Interface, das frei von jeder Ablenkung ist – auch im Hintergrund als fensterfreie Zwischenablage.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.12)Das Wohndesign-Programm bietet eine Menge (3D-)Funktionen und den kostenlosen Download von tausenden Modellen aus dem 3D-Warehouse von Sketchup.Die Pro-Version bietet u.a. höhere Auflösungen, mehr Materialen und eine unbegrenzte Anzahl von Stockwerken:statt 74,99 Euro (ab macOS 10.12)statt 3,49 Euro (ab macOS 10.12)Theine verhindert den Ruhezustand des Macs entweder in festgelegten Intervallen oder frei nach Schnauze aus der Finder-Menüleiste heraus.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.12.4)Das Fantasy-Strategiespiel ermöglicht epische Schlachten und den Aufbau eines mächtigen Imperiums voller fanatstischer Wesen und Magie.