Die Leistung des iMac Pro - neue Promovideos

Der iMac Pro ist Apples bislang von den meisten Testern als sehr gelungen angesehener Versuch, Höchstleistung im bewährten iMac-Gehäuse unterzubringen. Mit dem iMac Pro schließt Apple damit teilweise jene Lücke, die der seit Jahren nicht gepflegte Mac Pro performancemäßig hinterlässt. Natürlich handelt es sich um ein komplett anderes Konzept, weswegen die Geräte auch nur bedingt miteinander zu vergleichen sind. Apple hat eine Reihe an Clips vorgestellt, in denen professionelle Anwender ihre Erfahrung wiedergeben - und natürlich in höchsten Tönen loben, was mit dem iMac Pro alles möglich ist. Die Serie besteht nicht nur aus fertigen Videos, sondern ist als Filmmaterial samt Making of und Trailern konzipiert. Alle Clips stehen auf Apples YouTube-Kanal zur Verfügung.