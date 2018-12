Warum die Apple Watch inzwischen boomt: Apples neuer Fokus sorgt für hohe Nachfrage

LTE und Health-Features als Umsatztreiber

Ältere Nutzer im Fokus

Intelligente Armbanduhren werden immer populärer. Bis Ende 2019 wird jeder 10. Erwachsene in den USA eine Smartwatch besitzen, so eine Studie von eMarketer. Das Marktforschungsunternehmen rechnet für nächstes Jahr mit 28,7 Millionen amerikanischen Smartwatch-Besitzern, die älter als 18 Jahre sind. Außer der Mobilfunkunterstützung nennt eMarketer einen weiteren Grund, der Smartwatches für mehr und mehr Menschen interessant macht: Die Gesundheitsfunktionen der Apple Watch.Für eMarketer-Expertin Cindy Liu sind die „fortlaufenden Verbesserungen des Designs und der Funktionalität“ die wichtigsten Faktoren dafür, warum Smartwatches immer mehr Verkaufserfolge erzielen. Konkret bezeichnet sie die LTE-Fähigkeit, die Apple seit der Apple Watch Series 4 anbietet, als starken Wachstumstreiber. Zudem seien die in der Series 4 hinzugekommenen Features aus dem Gesundheitsbereich ein potenzieller Verkaufsmotor, die den Smartwatch-Absatz weiter in die Höhe treibt.Nachdem Apple bei der ersten Apple Watch im Jahr 2015 noch den Mode-Aspekt in den Mittelpunkt des Designs und des Marketings stellte, konzentriert sich das Unternehmen bei den letzten Watch-Generationen vorrangig auf Optimierungen der Fitness- und Gesundheits-Features. Vor allem ältere, gesundheitsbewusstere Menschen sehen die Uhr daher zunehmend als interessantes Gadget, das ihnen im Alltag mit hilfreichen Health-Features wie Messung der Herzfrequenz, Sturzerkennung, Notfall-SOS und EKG-Funktion (nur USA) hilft.Bis Ende 2019 werden über acht Millionen Amerikaner, die älter als 55 Jahre sind, laut eMarketer ein Wearable-Produkt besitzen. Im Vergleich zu diesem Jahr werde der Wert damit um 15 Prozent steigen.