Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Für alle Angebote gilt

iOS App Store

Another Lost Phone — 2,29

Mac App Store

MovieMator Video Editor Pro – 10,99

Rise of the Tomb Raider – 21,99

iTunes Movie Store

Departed - Unter Feinden – 5,99

The Tree of Life – 3,99

An spezielle Zielgruppen wenden sich diese Woche eine professionelle Ballistik-App, ein Multieffektgerät für Bass und Gitarre sowie ein Werkzeugkasten für Hochfrequenzelektronik. Für die Allgemeinheit eignen sich eher ein Tool zum Zählen von Gewohnheiten und Stückzahlen, eines, um Kontakte zu managen und ein weiteres, das als Fahrrad-Computer dient. Interessante Spiele runden die Auswahl ab.Die meisten Preise in unserer Film-Selektion hat das Drama „The Tree of Life“ verliehen bekommen: Über 100 Stück. Die meisten Oscars dagegen erhielt das Thriller-Meisterwerk von Martin Scorsese – mehr Spannung geht kaum. Der iranische Anime und das Dialogstück von Blechtrommel-Regisseur Volker Schlöndorff zielen in andere Richtungen. Weniger Anspruch hat das asiatische Action-Feuerwerk The Raid, das sich zurzeit für unter einem Euro leihen lässt.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (iOS 7+)In der erzählerischen Ermittlung erkundet der Spieler das mitreißende Sozialleben einer jungen Frau, deren Handy er gefunden hat. Er soll dabei ihr Verschwinden aufklären.statt 10,99 Euro (ab iOS 7)Der professionelle Ballistikrechner für Jäger, Hobby- und Profischützen besitzt eine Bibliothek von 5000 Geschossen, viele andere Funktionen und eine Zulassung für US-Marines.statt 5,49 Euro (iOS 10+)Der Fahrradcomputer hält Navigation und weitere 40 Funktionen bereit, um zum idealen Begleiter für Radtouren und Reisen zu werden – auch per Apple Watch.statt 5,49 Euro (ab iOS 11)Community-orientierte Nachrichten der Bereiche innovative Technologie, Wissenschaft und Öko-Trends finden sich bei Grendz.statt 21,99 Euro. (iOS 9+)Das Multieffektgerät für Gitarre und Bass stellt mit über 10.000 voreingestellten Sets von Künstlern und einer breiten Community das Tool der Wahl für moderne E-Gitarristen dar.statt 2,29 Euro (ab iOS 10.3)Gewohnheiten, Routinen und Erlebnisse, aber auch Stückzahlen lassen sich optimal mit Kountr zählen.statt 9,99 Euro (ab iOS 9.3)79 Werkzeuge für den Einsatz in der Hochfrequenzelektronik beinhaltet die App für HF-Profis, Funkamateure und Studenten.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.8)Mithilfe von Keyframe-Animationen, 40 festen Filtern und einer Menge Editierfunktionen können Nutzer ihre Videos umfassend bearbeiten.statt 44,99 Euro (ab macOS 10.10)Der Kontakt- und Informationsmanager richtet sich an Selbstständige, Freiberufler sowie Künstler und bietet eine Reihe von Verwaltungstools und Verknüpfungsmöglichkeiten.statt 32,99 Euro (ab macOS X 10.9.1)In dem Prequel der berühmten Tomb-Raider-Serie begibt sich die junge Archäologin Lara Croft nach einem Schiffbruch auf eine mysteriöse Insel.Auch im Angebot:statt 32,99 Euro (ab macOS 10.13.4)statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio. Regisseur: Martin ScorseseRotten Tomato: 91%, Metacritic: 85Der vierfache Oscar-Gewinner verspricht viel Spannung, wenn zwei Undercover-Männer – einer bei der Polizei, einer bei der Mafia – ihr Katz-und-Maus-Spiel spielen.Wer zusätzlich Interesse an dem Action-Thriller Blood Diamant und dem Bio-Pic J. Edgar hat, dem sei die DiCaprio-Collection mit allen drei Filmen ans Herz gelegt:statt 21,97 Euro addierte Einzelpreise.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Dialogstück mit André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner. Regisseur: Volker SchlöndorffRotten Tomato: 94%, Metacritic: 721944 will der Stadtkommandant von Paris den Vernichtungsbefehl für die Stadt umsetzen, der schwedische Konsul versucht ihn mit allen rhetorischen Mitteln davon abzuhalten.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Anime mit Arash Marandi, Alireza Bayram, Siir Eloglu. Regisseur: Ali SoozandehRotten Tomato: 97%, Metacritic: 74Die Geschichte dreier Frauen und eines Musikers zeigt das tägliche Umgehen von Verboten und andere Tabu-Brüche in der iranischen Hauptstadt.statt 3,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain. Regisseur: Terrence MalickRotten Tomato: 85%, Metacritic: 85Der Protagonist ist schon als Kind empathisch, scheitert zunächst jedoch und findet später als verlorene Seele tiefgreifende Erkenntnisse, die ihn wieder aufrichten.