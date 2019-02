Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Für alle Angebote gilt

Zum Coden und zum Rechnen stehen zwei Pro-Apps diese Woche im Sonderangebot. Auch eine Offline-Karten-App und ein Weinkatalog laden zu einem Blick in die Liste ein. Eltern von Kleinkindern sollten sich einmal die interaktiven Klappbücher von StoryToys ansehen, zudem hat Forever quasi jedes der eigenen Spiele auf 0,49 Euro heruntergesetzt.Väter schützen ihr Söhne in zwei unserer Filme der Woche – jedoch auf ganz unterschiedliche Art und aus verschiedenen Gründen. Eine Sammlung aller Mad-Max-Filme steht ebenso zur Auswahl als auch ein Drama um eine mexikanische Schönheitskönigin und eines um einen New Yorker Obachlosen.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 19,99 Euro (iOS 11)Einer der besten Code-Editoren: Beherrscht etwa eine Riesenliste an Syntax, die er hervorheben und verbessern kann sowie 22 Dark- und Lightmodes.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Multifunktionsrechner mit Hochleistungsengine, speicherbaren Variablen, Gleichungslöser und vielen anderen Funktionen sowie Hilfsmaterialien.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Mit einem Wisch anrufen, texten oder arbeiten: Über 100.000 Apps lassen sich mit diesem Tool über das Heute-Widget im Nachrichtenzentrum aufrufen.statt 2,29 Euro (ab iOS 11)Für etwa einen Euro erhält man eine drahtlose und unkomplizierte Möglichkeit, den Screen vom iPhone/iPad auf seinem Samsung-Fernseher auszugeben.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Die App bietet detaillierte Offline-Karten der ganzen Welt für Outdoor-Reisende, Radfahrer und Wanderer sowie eine Menge hilfreicher Funktionen.statt 7,99 Euro (ab iOS 9.3.5)Die angepassten Märchen Rapunzel, Rotkäppchen sowie Hänsel und Gretel präsentieren sich samt interaktivem Aufklappbuch und Puzzles in 3D.Auch die anderen Bücher und Sammlungen der Serie sind im Angebot, etwa:statt 7,99 Euro (ab iOS 9.3.5)statt 3,49 Euro (ab iOS 9.3.5)statt 54,99 Euro (ab iOS 9)Der Wein-Manager bietet neben einer leistungsfähigen Datenbank auch Möglichkeiten, diese auf die eigene Sammlung anzupassen und in der Cloud zu speichern.statt 38,99 Euro (ab macOS X 10.13)Das Programm konvertiert und importiert Videos in die iTunes Mediathek und für iOS-Geräte. Auf Wunsch sucht es Metadaten aus dem Internet und aktualisiert automatisch die Sammlung.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.12)Die App kümmert sich um die AirPods des Nutzers, lädt sie etwa per Shortcut auf, bestimmt die Gesundheit des Akkus und zeigt den Verbindungsstatus an.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.6.6.)Auf 100 Leveln versucht der Spieler, das namensgebende Wesen durch eine Unmenge an Fallen und an Rätseln vorbei an sein Ziel zu bringen.Andere Spiele von Forever sind ebenfalls im Angebot, etwa:statt 5,49 Euro (ab macOS 10.6.6)statt 5,49 Euro (ab macOS 10.7)statt 29,99 EuroEndzeit-Science-Fiction mit Mel Gibson, Tom Hardy, Charlize Theron. Regisseur: George MillerRotten Tomato: 97%, Metacritic: 90Nach einem vernichtenden Weltkrieg durchstreifen marodierende Banden durch die Wüste bis sich ihnen der namensgebende Held entgegenstellt.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Übersinnlich-Drama mit Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst. Regisseur: Jeff NicholsRotten Tomato: 83%, Metacritic: 76Ein Vater befindet sich mit seinem Sohn aufgrund dessen außergewöhnlicher Fähigkeiten auf der Flucht vor Fanatikern, Ordnungshütern und Regierungsstellen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Irene Azuela, James Russo, Noé Hernández. Regisseur: Gerardo NaranjoRotten Tomato: 97%, Metacritic: 88Der Weg einer jungen Frau zur mexikanischen Schönheitskönigin führt sie zu einer Gang und verwickelt sie in einen erschütternden Krieg, der sie nachhaltig verändert.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Action mit Tomer Sisley, Julien Boisselier, JoeyStarr. Regisseur: Frédéric JardinRotten Tomato: 97%, Metacritic: 75Die Entführung seines Sohnes kollidiert mit dem ohnehin gefährlichen Doppelleben eines Cops. Er kämpft sich daraufhin durch einen Nachtclub, um den Filius zu befreien.statt 7,99 Euro ( Leihe: 2,99 Euro Drama mit Richard Gere, Jena Malone, Danielle Brooks,. Regisseur: Oren MovermanRotten Tomato: 79%, Metacritic: 75Der Obdachlose George lebt in New York und versucht seine Tochter zu kontaktieren. Durch die Bekanntschaft mit dem Obdachlosen Dixon schafft er es, sich wieder zu öffnen.