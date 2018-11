Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Die Regeln lauten

Alles neu macht der November: Ab sofort versuchen wir, eine ähnlich gute Mischung an interessanten preisreduzierten Filmen in die Liste aufzunehmen wie wir das in der Vergangenheit nur mit Apps und Mac-Programmen getan haben.In den Top-Apps stehen diese Woche Zeitmanagement und -erfassungsprogramme genauso wie Tools für erhöhte Produktivität an vorderster Stelle. Handwerker und Selbstständige finden zudem Software zur Auftrags- und Finanzverwaltung.Im Filmsegment treffen klamaukige und gefühlvolle Komödien auf einen skandinavischen Horrorfilm. Ein Drama zeigt difizile menschliche Beziehungen in einem Krisengebiet, ein Drogenfilm im Comicstil rundet den Reigen ab.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Die Zeitmanagement-App hilft, konzentriert auf sein Ziel zu bleiben und steigert damit die Produktivität. Zudem blendet sie Ablenkungen aus.statt 3,49 Euro (ab iOS 10.3)Die energieeffiziente Zeiterfassung funktioniert ortsbasiert: Sie gehen etwa ins Büro und sie läuft automatisch bis Sie es verlassen.statt 2,29 Euro (ab iOS 7)Mit einer intuitiven Playlist-Erstellung, der Unterstützung von einer Menge Cloud-Services und einem Download-Dienst glänzt dieser Musik-Player.statt 279,99 Euro (ab iOS 10)Die App fürs Handwerk: Kontakt-, Produkt und Leistungsverwaltung bietet sie genauso wie Projektabwicklung bis zur Kalkulation und Abrechnung.Auch im Angebot mit leicht eingeschränktem Funktionsumfang:statt 149,99 Euro (ab iOS 10)statt 2,49 Euro (ab iOS 10.3)Die deutsche App berechnet Lohnabgaben, Finanzen und Steuern mithilfe von 13 integrierten Rechnern – etwa einem für die Umsatzsteuer.Auch im Angebot:statt 4,49 Euro (ab iOS 8)statt 7,99 Euro (ab iOS 8)Touchfreies Scannen von seitenlangen Dokumenten gelingt mit PDFpen. Die App erkennt zudem Text und wandelt ihn um (OCR). Zudem bietet sie viele Export-Möglichkeiten.statt 12,99 Euro (ab macOS 10.6.6)Die Ghostbusters-Simulation verbindet rundenbasierte Action mit einer Wirtschaftssimulation im Retrolook.statt 5,49 Euro (ab macOS 10.11)Schnell und übersichtlich berechnet der Generator MD5-Hashs in Sekundenbruchteilen per Drag & Drop oder auch über die Zwischenablage.statt 2,29 Euro (ab macOS 10.10)Erstellt neue Dokumente mit den entsprechend definierten Vorgaben (Ort, Template, Set) – sogar ohne das entsprechende Programm öffnen zu müssen.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.10)Effizientere Suche mit Top-Organisation und vielen Filtern verspricht Tembo. Es präsentiert Ergebnisse aus Bildern, Videos, Mails in übersichtlichen Gruppen.statt 9,99 EuroDrama mit Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko. Regisseur: Fernando León de AranoaRotten Tomato: 73%, Metacritic: 60Ein Team von einer Hilfsorganisation erleben in einem Krisengebiet schräge Dinge. Dann verwirrt die Protagonisten zusätzlich die Ankunft zweier Frauen.statt 9,99 EuroScience Fiction mit Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson. Regisseur: Richard LinklaterRotten Tomato: 67%, Metacritic: 73Philips K. Dicks (U.a. Bladerunner) dystopischer Abgesang auf die Drogenkultur besticht mit einem nachträglich aufgearbeiteten Comicstil und den Darstellern.statt 9,99 EuroKomödie mit Bradley Cooper, Ed Helms und Zach Galifianakis. Regisseur: Todd PhillipsRotten Tomato: 79%, Metacritic: 73Klamauk über das Erwachen nach einer krassen Partynacht – und der Suche nach den vergangenen Geschehnissen.Auch im Angebot:statt 9,99 Euro, Metacritic: 44statt 9,99 Euro, Metacritic: 30statt 7,99 EuroHorrorfilm mit Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar. Regisseur: Tomas AlfredsonRotten Tomato: 98%, Metacritic: 82Die geheimnisvolle Eli freundet sich mit dem 12-Jährigen Oskar an, doch dann passieren in dem Ort brutale Morde.statt 9,99 EuroLiebeskomödie mit Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves. Regisseur: Nancy MeyersRotten Tomato: 72%, Metacritic: 66Playboy Harry verliebt sich überraschend in die Mutter seiner Flamme (Amanda Peet), doch auch sein Arzt hat Interesse.