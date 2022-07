Diablo I auf M1- und Intel-Macs unter macOS spielen

„DevilutionX“ läuft auf M1- und Intel-Macs

Originaldateien von „Diablo“ werden benötigt

Bedienungsanleitung steht als Wiki zur Verfügung

Etwas mehr als 25 Jahre sind vergangen, seit Blizzard Entertainment „Diablo“ auf den Markt brachte. Das Spiel gab es nicht nur für Windows und PlayStation, im Angebot war auch eine Version für PowerPC-Macs. In die Ära von Mac OS X schaffte es das Original-Game allerdings nicht, den aktuellen Nachfolger „Diablo III“ kann man jedoch auf modernen Notebooks und Desktops aus Cupertino nutzen. Retro-Fans bietet sich jetzt eine Möglichkeit, auch den Klassiker aus dem Jahr 1997 auf ihren Macs zu zocken.Seit 2018 entwickelt ein Fan des Spieleklassikers einen quelloffenen „Source Port“ von "Diablo". Mittlerweile ist das Projekt mit dem Namen „DevilutionX“ so weit fortgeschritten, dass sich das Action-Rollenspiel auf M1- und Intel-Macs gleichermaßen nutzen lässt. Features moderner Computer wie etwa 16:9-Displays und Soundeinstellungen werden dabei unterstützt, zudem fügten die Developer einige Elemente hinzu, welche im Original aus dem Jahr 1996 so noch nicht zu finden waren. Ebenfalls enthalten ist der Support für die Erweiterung namens „Hellfire“, welche im Jahr 1997 einige Monate nach der Erstveröffentlichung von „Diablo“ erschien.Beachten muss man bei „DevilutionX“ allerdings, dass es sich hierbei aus urheberrechtlichen Gründen naturgemäß nicht um das komplette Spiel handelt. „Diablo“ lässt sich also nach dem Download von GitHub nicht „out oft he box“ zocken. Vielmehr benötigt man eine Datei namens DIABDAT.MPQ, welche auf einer Original-CD des Spiels oder nach dem Kauf von "Diablo" bei gog.com in der Installations-App zu finden ist. Die genaue Vorgehensweise erklären die Macher von „DevilutionX“ in einer detaillierten Anleitung . Wer die „Hellfire“-Erweiterung nutzen möchten, benötigt darüber hinaus die Dateien hellfire.mpq, hfmonk.mpq, hfmusic.mpq und hfvoice.mpq.Die aktuelle Version von „DevilutionX“ ist ein Universal Binary, sie läuft also nativ auf M1- und Intel-Macs. Die App ist zudem signiert und von Apple notarisiert. Ein englisches Wiki , unter anderem mit Hinweisen zur Bedienung von „Diablo“ mit Spielecontroller und Keyboard, steht auf GitHub zur Verfügung. Dort gibt es auch eine Auflistung aller Veränderungen und Erweiterungen, welche die Entwickler gegenüber dem Original vorgenommen haben.