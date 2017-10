DiRT Rally erscheint noch in diesem Jahr für Mac

Die realistische Rallye-Simulation DiRT Rally soll noch in diesem Jahr für den Mac erscheinen. Feral Interactiv verspricht hierbei Unterstützung von Metal 2, um auf dem Mac eine optimale Performance zu ermöglichen. Dementsprechend wird DiRT Rally das aktuelle macOS 10.13 High Sierra mit kompatiblen Grafikkarten voraussetzen.Inwieweit die Mac-Version auch VR unterstützen wird, ist nicht bekannt. Bislang beschränkt sich dies auf die PlayStation-Variante von DiRT Rally. Doch auch so handelt es sich um eine der realistischsten Simulationen. Zur Auswahl stehen 45 Wagen und 12 Strecken unterschiedlichster Natur.Verschiedene Spielmodi wie Meisterschaft, Rallye-Events, Hillclimb und Rallycross sorgen für weitere Abwechslung. Im Online-Modus können sich Spieler außerdem gegen andere Fahrer messen und um Top-Platzierungen in den Bestenlisten fahren.Wann genau DiRT Rally erscheinen soll, lässt Feral noch offen. Der Preis steht aber schon fest. Für den Mac wird die Rennsimulation zum Preis von 49,99 Euro im Mac App Store und bei Steam erscheinen. Einen Vorgeschmack gibt bereits eine kleine Mini-Webseite: