Deutschland: Nachfrage nach Smartphones und Tablets zieht wieder an

Vier von fünf Deutschen über 14 Jahren besitzen einer neuen Bitkom-Studie zufolge ein Smartphone. Nicht zuletzt wegen der weiten Verbreitung der Elektronikgeräte gehört Deutschland, ebenso wie der Rest Westeuropas und die Vereinigten Staaten, zu den gesättigten Märkten. Große Wachstumschancen sehen Apple, Samsung und Co. vor allem in Zukunftsmärkten wie China und Indien.Trotzdem geht die Kurve auch bei uns nicht nach unten, im Gegenteil: Der Branchenverband prognostiziert sogar ein Umsatzwachstum im Smartphone-Bereich. 9,8 Milliarden Euro werden demzufolge in die Kassen der Hersteller gespült, vier Prozent mehr als 2016 (allerdings immer noch weniger als im Rekordjahr 2015). Bei der Stückzahl hingegen bleiben die Werte bei etwa 24 Millionen stabil. Die Folgerung: Die Deutschen greifen zunehmend zu höherpreisigen Smartphones. Insbesondere die Displaygröße sei dabei relevant: Die Nachfrage nach Phablets wachse äußerst überproportional um 8 Prozent auf 5 Millionen, ein immer größerer Anteil. Unter Phablets versteht die Bitkom alle Smartphones mit einer Displaygröße von 5,5’’ oder mehr; in dieser Betrachtungsweise zählen also auch Apples Plus-iPhones in diese Kategorie. In den letzten zehn Jahren gaben die Deutschen insgesamt 67 Milliarden Euro für Smartphones aus. „Es gibt kein anderes Gerät, das sich die Deutschen mehr kosten lassen als das Smartphone“, schlussfolgert Bitkom-Präsident Achim Berg.Übrigens sieht die Prognose auch für den Tablet-Sektor positiv in die Zukunft. Zwar war dieser Bereich von einem deutlicheren Abschwung gekennzeichnet, doch für 2017 erwartet die Bitkom annähernd stabile Werte. 6,6 Millionen Verkäufe seien in diesem Jahr zu erwarten, nur marginal weniger als die 6,7 Millionen Tablets von 2016. Beim Umsatz sei sogar ein leichtes Plus auf 2,1 Milliarden Euro zu erwarten, denn auch bei den Tablets gehe der Trend hin zu höherwertigen Produkten. Dabei haben die Studienautoren aber weniger klassische Tablets wie das iPad im Visier, sondern sogenannte Detachables, welche mit fest verbauter Tastatur einem Notebook Konkurrenz machen.Weiterführende Links: