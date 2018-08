Der Werdegang einer koreanischen Migrantenfamilie: Neue Apple-Serie basiert auf Bestseller „Pachinko“

Das Leben einer koreanischen Migrantenfamilie

Apples neuestes Serienprojekt basiert auf dem Bestseller-Roman „Pachinko“ von Min Jin Lee. Das Unternehmen sicherte sich die Rechte an dem Roman, so Variety. Die Geschichte beginnt 1911 in Korea mit der Geburt von Protagonistin Sunja, die sich im Laufe ihres Lebens mit einem verheirateten Mann einlässt, schwanger wird und deswegen in ihrem Dorf in Ungnade fällt. Sie flieht nach Japan, kann sich dort aber nur schwer zurechtfinden, da sie die Sprache nicht spricht und ihr die Kultur zunächst fremd ist.Pachinko beschreibt das Leben von Sunja und ihrer Familie über acht Jahrzehnte und vier Generationen hinweg. Die Schauplätze wechseln zwischen Korea, Japan und später auch den USA. Der Roman schaffte es 2017 auf die New York Times-Liste der 10 besten Bücher des Jahres. Für die TV-Adaption verantwortlich sein wird Soo Hugh, die schon an anderen Serien wie The Terror, The Whispers, Under the Dome, The Killing und The River mitwirkte.Pachinko stößt damit zu den mehr als ein Dutzend Serien hinzu, die Apple aktuell selbst produziert. Dazu zählen Dramen wie Are You Sleeping, Comedy-Formate wie Little America und voraussichtlich auch eine Neuauflage von Time Bandits, die auf dem Kultfilm von Ex-Monty-Python Terry Gilliam basiert. Apple plant Berichten zufolge, mit der Ausstrahlung der ersten eigenproduzierten TV-Formate im Frühjahr 2019 zu beginnen.