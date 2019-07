Der Traum aller Schnittstellenfans? Linedock macht das MacBook Pro 13" kontaktfreudiger und ausdauernder

bis zu

Über den USB-C-Passthrough-Anschluss bis zu 100 Watt

Lädt bis zu sechs Geräte gleichzeitig

Optional: Integrierte SSD-Festplatte mit 256 GB oder 1 TB (280/250 Mbit/s Lese-/Schreibgeschwindigkeit, AES-256-Bit-Verschlüsselung)

Gefertigt aus Aluminium und mit einem Plastikanteil von nur 0,34 Prozent

Maße (B x T x H): 30,4 cm x 21,2 cm x 0,9 cm

Lieferumfang: Linedock inklusive U-Adapter

Farben: Jeweils in Space Grey oder Schwarz

Hubs und Port-Adapter für MacBooks gibt es wie Sand am Meer. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen kleinen Kasten mit ein paar Buchsen und einem kurzen USB-C-Kabelanschluss zum MacBook. Das jetzt vorgestellte Linedock für MacBook Pro 13" bietet einen gänzlich anderen Ansatz.Es sieht aus, wie die untere Hälfte eines MacBook Pro, nur ohne Tastatur und Trackpad. – Und mit wesentlich mehr Anschlüssen. Das Linedock wird einfach unter das MacBook gelegt und über einen U-förmigen USB-C-Adapter verbunden. Über ein längeres Kabel kann es auch abseits des MacBook platziert werden. Das Dock selbst verfügt über Anschlüsse für bis zu sieben Peripheriegeräte gleichzeitig:3 x USB 3.0 (5 Gbit/s Datentransferrate, je 18 Watt Leistung)3 x USB-C (5 Gbit/s Datentransferrate, 4K-Video mit 60 Hz)1 x HDMI 2.0 (4K, 60 Hz)1 x Minidisplay (4K, 60 Hz)1 x SD-KartensteckplatzDarüber hinaus ist im Linedock ein Akku mit 20.000 mAh und einer Ausgangsleistung von60 Watt integriert. Im standardmäßigen Betrieb über den U-Adapter liefert das Linedock eine Leistung von 45 Watt. Dank Schnellladefunktion — dem so genannt Saiyan Mode — lässt sich die Leistung auf bis zu 60 Watt erhöhen. Über den USB-C-Passthrough-Anschluss auf der Rückseite und im Netzbetrieb wird sogar eine Leistung von bis zu 100 Watt erreicht. Insgesamt lassen sich auf diese Weise mit dem Linedock bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Erst wenn alle Geräte vollständig aufgeladen sind, lädt der integrierte Akku des Linedock.Wer will, kann optional eine interne SSD mit bis zu 1 TB dazu ordern. Ob es eine Möglichkeit zum Selbsteinbau von SSDs im Gehäuse des Linedock gibt, geht aus der zugrunde liegenden Pressemeldung nicht hervor.Weitere Features in der Übersicht:Das MacBook und ein Zusatzgerät — das ist alles, was man braucht, um überall und von unterwegs arbeiten zu können. So jedenfalls die Idealvorstellung, die das belgische Gründer-Duo Nancy de Fays und Quentin Malgaud 2016 dazu veranlasste mit der Entwicklung des Linedock zu starten. Nähere Informationen unter Optional gibt es für 69 Euro ein passendes Sleeve (69 Euro) und einen magnetischen USB-C Ladeadapter (34,90 Euro).Preise: 399 Euro ohne SSD, 499 Euro mit 256 GB und 799 Euro mit 1 TB.Erhältlich ist das Linedock ab sofort u. a. via Amazon