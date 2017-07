Defekte Apple Watch 2015 werden teilweise gegen Series 1 getauscht

Bei der Apple Watch Series 1 handelt es sich nicht um die erste Generation der Apple Watch, also wie der Name suggerieren könnte, sondern um eine neuere Baureihe. Die Apple Watch Series 1 bringt bereits zwei Prozessorkerne mit, nicht jedoch den GPS-Sensor der Apple Watch Series 2. Ansonsten ist die Series 1 weitgehend identisch mit der ersten Apple Watch, die seit Frühjahr 2015 erhältlich ist. Angesichts der geringen Unterschiede zur "Series 0", wie die 2015er Apple Watch inoffiziell oft genannt wird, hat Apple eine Umstellung bei Watch-Reparaturen vorgenommen.In ersten Ländern beginnt Apple damit, defekte Modelle der 2015er Apple Watch gegen eine Apple Watch Series 1 auszutauschen . Für den Kunden bietet dies deutliche Vorteile, denn die Rechenleistung der Series 1 liegt deutlich über der Performance einer Series 0. Dies ist auch ohne Benchmarktests zu ermitteln, denn sämtliche Animationen sowie App-Starts laufen wesentlich schneller ab. Wer jetzt allerdings fast schon glücklich über einen Defekt der 2015er Apple Watch ist und auf eine neuere Generation hofft: Die Chancen stehen momentan noch nicht gut, eine Series 1 zu erhalten - Apple aktualisiertes Reparaturprogramm läuft gerade erst in den ersten Ländern an.