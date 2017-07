Defekte Gehäuse: Stilles Reparaturprogramm für Apple Watches der 1. Generation

Drei Jahre Gratis-Reparatur

Bisherige Reparaturkosten werden erstattet

Die Rückenabdeckung des Gehäuses der Apple Watch wird unter anderem für die Induktionsaufladung des Akkus verwendet. Gleichzeitig scheint sie bei der ersten Generation der Smartwatch allerdings auch eine Apple-bekannte Schwachstelle darzustellen. Denn immer wieder erlebten Kunden eine böse Überraschung, wenn sie das magnetische Ladekabel abziehen wollten und die gesamte Abdeckungsplatte blieb daran haften.Jetzt, mehr zwei Jahre nach der Veröffentlichung der originalen Version der Uhr, ist bei den Frühkäufern selbst der verlängerte Garantiezeitraum von AppleCare+ abgelaufen. Doch glücklicherweise hat sich Apple des Problems angenommen und in einer internen Mitteilung die Store-Mitarbeiter aufgefordert, die defekten Gehäuserückseiten weiterhin kostenlos zu reparieren. Dies gelte für einen Zeitraum bis zu drei Jahre nach dem Kauf der Apple Watch. Selbst der früheste Käufer dürfte also noch bis mindestens April 2018 von dem Reparaturprogramm profitieren. Es umfasst sämtliche Versionen der ersten Apple-Watch-Generation, also sowohl die Version aus Stahl als auch Apple Watch Sport, Apple Watch Edition und Apple Watch Hermès. Explizit nicht inbegriffen ist die zweite Generation der Apple Watch, bestehend aus Apple Watch Series 1 und Apple Watch Series 2. Hier hat Apple offenbar durch einen stärkeren Kleber nachgebessert.Sollten auch Sie betroffen sein, empfiehlt Apple einen schnellstmöglichen Kontakt zum nächsten Apple Store für einen Termin an der Genius Bar oder zu einem nahen autorisierten Händler. Wer für die Reparatur der Gehäuserückseite bereits bei Apple bezahlt hat, sollte sich für eine Erstattung des Preises beim Apple Support melden.Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Apple für ein spezifisches Problem der ersten Apple-Watch-Generation ein kostenfreies Reparaturprogramm auflegt. Nachdem häufiger Schwierigkeiten mit dem verbauten Akku auftauchten, gewährte der Konzern eine ebenfalls auf drei Jahre ab Kaufdatum verlängerte Garantie auf den Ladungstrenner.Weiterführende Links: