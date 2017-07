Deals einfädeln auf dem Camp der Bosse - Tim Cook mit dabei

Tim Cook und Eddy Cue

Von Elon Musk bis Ivanka Trump

Apples Beziehung zu großen Medienkonzernen

Wenn sich eine ganze Reihe von CEOs aus der US-amerikanischen Medien- und Technologiebranche zu einem zwanglosen Ausflug in das beschauliche Sun Valley in Idaho zurückzieht, dann entsteht aus manchem Gespräch eine informelle Verhandlung, die am Schluss zu einer großen wirtschaftlichen Entscheidung auswachsen kann. So ist beispielsweise Googles Kauf von YouTube auf dieses jährlich stattfindende Treffen zurückzuführen, ebenso Verizons Übernahme von AOL und der Kauf der Washington Post durch den Amazon-Chef Jeff Bezos.Auch Apple-CEO Tim Cook und sein Dienste-Chef Eddy Cue sind in diesem Jahr wieder auf dem Gelände gesichtet worden. Es ist das sechste Mal in Folge, dass Cook bei diesem Treffen dabei ist. Organisiert wird es von der Investmentfirma Allen & Co und hat genau den Zweck, durch entspannte Atmosphäre die Spitzen der Industrie zusammenzubringen und große Deals auszuhandeln. Teilnehmen darf nur, wer explizit eingeladen wurde.Natürlich halten sich alle Beteiligten mit Informationen über die besprochenen Themen zurück, aber trotzdem lohnt sich ein Blick auf die Beteiligten, mit denen Cook und Cue in den Tagen bis Samstag noch in Kontakt treten können. Da wäre etwa der bekannte Investor Warren Buffet, der immer wieder mit spektakulären Aktienkäufen auf sich aufmerksam macht. Außerdem befinden sich auch die Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner auf dem Gelände.Weitere Teilnehmer sind Facebook-CEO Mark Zuckerberg, Twitter-Chef Jack Dorsey, Elon Musk von Tesla und SpaceX sowie die Vorstände von Snap und Verizon. Unter den Vertretern der Medienbranche stechen Disney-Chef Bob Iger, Les Moonves von CBS, Kevin Tsujihara von Warner Bros., der Mitgründer von Miramax Harvey Weinstein sowie der bekannte Medienmogul Rupert Murdoch hervor.Seit Jahren versucht Apple angeblich, die großen Filmproduktionsfirmen zur Kooperation für ein umfassendes TV-Streamingangebot zu bewegen. Die Verhandlungen sind zwar jüngsten Berichten zufolge gescheitert, in Sun Valley allerdings hat Cook gleich zu einer ganzen Reihe der wichtigsten Inhalte-Lieferanten Zugang. Und den zuständigen Manager Cue hat er praktischerweise gleich mit dabei.