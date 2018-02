Deadline: Ab April müssen neue Apps für iPhone X optimiert sein

iOS 11 SDK

Deadline gilt nicht für Updates

Keine Updates mit watchOS 1 SDK mehr

Für Entwickler bedeuten großen Systemupdates von macOS, iOS, watchOS und tvOS in der Regel neue Arbeit, allerdings auch neue Möglichkeiten. Apple legt Wert darauf, dass der App-Kosmos mit dem Stand der Systemtechnik Schritt hält; dafür nutzt der Konzern im Mobilbereich die absolute Kontrolle, die er via den exklusiven App Store über das App-Angebot hat. Jetzt informierte Apple Entwickler darüber, dass ab dem 1. April nur noch solche neuen Apps einen Platz im Store finden, welche das iOS 11 SDK verwenden.Weiterhin müssen ab diesem Termin sämtliche neuen Apps für das Super Retina Display des iPhone X und die besonderen Display-Abmessungen des OLED-iPhones optimiert sein. Entsprechend ist es für Entwickler künftig notwendig, beim Erstellen neuer Apps auf Xcode 9 zurückzugreifen, das im Mac App Store zum Download gibt ( ). Mit dem iOS 11 SDK erhalten Programmierer Zugriff auf neue Frameworks wie etwa ARKit, Core ML und neue Kamera-APIs. Natürlich sind auch Anpassungen vorzunehmen: So ist es beispielsweise notwendig, das App-Icon im Projekt-Bundle zu hinterlegen statt wie früher in iTunes Connect.Die April-Deadline stellt nur den ersten Schritt auf dem Weg dar, das App-Angebot aktuell zu halten, denn es gilt nur für neu eingereichte Apps. Bestehende Anwendungen können weiterhin mit älteren SDKs aktualisiert werden, was vor allem für kleine Bugfix-Updates notwendig ist. Apple dürfte allerdings bald auch hier die Daumenschrauben fester ziehen und nur noch Updates mit iOS 11 SDK zulassen, dafür ist aber noch keine Planung bekannt.Entwickler von watchOS-Anwendungen müssen ab dem 1. April auch noch eine weitere Deadline beachten: Apps für die Apple Watch müssen ab diesem Tag mindestens das watchOS 2 SDK verwenden, auch und insbesondere App-Updates. Für neue Apps galt diese Beschränkung schon seit dem 1. Juni 2016. watchOS 2 kam im September 2015 auf den Markt, inzwischen ist das Wearables-Betriebssystem schon bei Version 4.Weiterführende Links: