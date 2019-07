Datenschutz: Apple betont den Stellenwert – und steht im Visier der irischen Datenschützer

Plakate ergänzen Werbespots



Unter dem Motto „That’s iPhone“ thematisiert Apple seit einigen Wochen unter anderem die Bedeutung von Sicherheit und Datenschutz. Neben kurzen Werbefilmen setzt das Unternehmen bei der Kampagne auch auf Großplakate. Gleichzeitig wird bekannt, dass die irische Datenschutzbehörde eine weiteres Verfahren eingeleitet hat. Sie will untersuchen, wie gut sich Apple an die Datenschutzgrundvorordnung hält."Privacy is King" - dieser Slogan steht auf Plakatwänden zu lesen, mit denen Apple zurzeit unter anderem in der kanadischen Stadt Totonto wirbt. Ein anderes Billboard verkündet: "Unser Geschäft ist es, sich aus Ihrem herauszuhalten" ("We're in the business of staying out of yours". Mit den riesigen Postern will Apple offenbar die Werbespots ergänzen, die das Unternehmen bereits vor einger Zeit produziert und unter anderem auf YouTube veröffentlicht hat.Parallel zu der neuen Plakatkampagne, aber völlig unabhängig davon, hat die irische Datenschutzbehörde ein weiteres Verfahren gegen Apple in die Wege geleitet. Das berichtet der irische Sender RTÉ. Untersucht werden soll, ob der kalifornische Konzern sich an die Datenschutzgrundverordnung hält. Im speziellen Fall geht es um die Frage, inwieweit das Unternehmen der darin festgeschriebenen Verpflichtung nachkommt, Kunden umfassend Auskunft hinsichtlich der über sie gespeicherten Daten zu erteilen. In zwei weiteren Untersuchungen befassen sich die irischen Datenschützer bereits seit vergangenem Jahr mit Apples Nutzung von persönlichen Daten zu Werbezwecken und der entsprechenden Datenschutzerklärung.