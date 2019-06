Video: Apple-Spots zu Verschlüsselung in iMessage, Datenschutz im App Store und Recycling

Drei 15 Sekunden lange Spots

Datenschutz im Mittelpunkt

Alles wird recycelt

"Weil Privatsphäre wichtig ist." Mit dieser eingängigen Botschaft hebt Apple in einem neuen Werbespot die Verschlüsselung hervor, die im hauseigenen Dienst iMessage zum Einsatz kommt. Zwei weitere Kurzfilme thematisieren in kompakter Form den Datenschutz im App Store und die Recycling-Strategie des kalifornischen Unternehmens.Die drei jeweils nur 15 Sekunden langen Spots stehen seit Kurzem auf dem YouTube-Kanal des iPhone-Konzerns zur Verfügung und wurden von Apple Australia veröffentlicht. Sie sind Teil der aktuellen weltweiten Kampagne unter dem Motto "That's iPhone", mit der das kalifornische Unternehmen verschiedene Aspekte seiner Geräte und sich selbst ins rechte Licht rücken will. Im Vordergrund stehen dabei ein ums andere Mal insbesondere Apples Bemühungen um konsequenten Datenschutz und der Respekt vor der Privatsphäre der Nutzer."iMessage verschlüsselt und schützt deine Konversationen", heißt es im ersten der drei Spots. Dieser symbolisiert die bei Apples hauseigenem Instant-Messaging-Dienst zum Einsatz kommende Kryptografie, indem sich im Video zunächst unsortierte rechteckige Elemente zu lesbarem Text zusammenfügen. Im zweiten Werbefilm weist das kalifornische Unternehmen darauf hin, dass alle iPhone- und iPad-Apps vor der Aufnahme in den App Store überprüft werden, um zu verhindern, dass Schadsoftware den Weg auf ein Gerät finden kann. Das Wort "Malware" zerschellt dabei werbewirksam an einer Wand, welche die drei Buchstaben "App" problemlos durchdringen.Im dritten Spot schließlich betont Apple, dass selbst die winzigsten Bestandteile eines iPhones der Wiederverwertung zugeführt werden. Als Beispiel nennt das Unternehmen die 0,83 Gramm Wolfram, die in jedem einzelnen Smartphone aus Cupertino enthalten sind. Die Botschaft lautet in diesem Fall: Das iPhone und natürlich Apple selbst stehen auch und vor allem für Innovationen in Sachen Umweltschutz.