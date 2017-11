Das sind die 10 besten Geräte des Jahres - laut TIME

Rang 8 bis 4

Nachdem das TIME Magazine schon in der vergangenen Woche die 25 größten Innovationen des Jahres gekürt hatte, folgt nun die Aufstellung der zehn besten Geräte des Jahres. Manche Produkte sind in beiden Listen zu finden, allerdings beschränkte sich die Innovations-Kür nicht auf Lösungen aus dem IT-Bereich (siehe ).Auf dem zehnten Platz der Top 10 Gadgets liegt die spiegellose Kamera Sony Alpha A7R III, auf Rang neun folgt bereits ein Apple-Gerät, nämlich die im September präsentierte Apple Watch 3. Gelobt wird unter anderem die neu hinzugewonnene LTE-Funktionalität, um die Uhr auch ohne iPhone unterwegs verwenden zu können.Platz 8 geht an die Xbox One X von Microsoft, auf Platz 7 kommt die zweite Generation des Amazon Echo. Ohnehin bemerkt die Time, dass 2017 ganz klar das Jahr der Sprachassistenten war. Das Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic mit 21 Retro-Titeln erfreute viele Spieler - und bringt Nintendo den sechsten Platz in der Aufstellung ein. Samsung erreicht mit dem Samsung Galaxy S8 den fünften Platz, die Flugdrohne DJI Spark liegt auf Rang 4.Kein Apple-Notebook, sondern Microsofts erster wirklicher Mobilcomputer ohne Tablet-Funktionalität kommt in die Top 3. Das Microsoft Surface Laptop soll als Demonstrations-Produkt für Windows 10 S gelten und einen ähnlichen Kurs wie Googles erfolgreiche Chromebooks einschlagen. Einfache Geräte, einfachere Software, dadurch mehr Leistung, trotzdem mehr Akkulaufzeit - und mehr Sicherheit. Wer das auf Store-Apps beschränkte Windows 10 S für zu limitiert hält, kann auch auf Windows 10 Pro umsteigen.Den zweiten Platz erobert das Apple iPhone X, Apple ist somit zweimal in den Top 10 vertreten. Das TIME Magazine schreibt, Apple setze erneut Standards für kommende Smartphones und erlaube zudem noch viel mächtigere Apps. Zusammen mit der hervorragenden Kamera, der guten Akkulaufzeit, dem hochwertigen Displays und den geschrumpften Abmessungen sei das iPhone X erste Wahl.Und der Sieger? Auch Nintendo kann zwei Produkte platzieren. Auf dem ersten Platz liegt die Spielkonsole Nintendo Switch , die via Dock sowohl am Fernseher als auch ohne externes Displays verwendet werden kann. Der "Spiele überall, immer"-Ansatz von Nintendo, vereint mit einer Vielzahl hochwertiger Titel, verhelfen dem Produkt zum Spitzenplatz in der diesjährigen Aufstellung.