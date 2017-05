Das letzte 13-Zoll-MacBook ist obsolet

13’’ MacBook

Vintage-Politik

Zum Monatswechsel April-Mai hat Apple wieder eine Reihe von älteren Hardware-Produkten aus der Support-Liste gestrichen. Diesmal trifft es das MacBook aus dem Jahr 2010. Es war das letzte Apple-Notebook aus der Polycarbonat-Ära im weißen Design, bevor es endgültig vom silbernen Aluminium der neueren Zeit abgelöst wurde. Gleichzeitig war es das letzte MacBook ohne Namenszusatz (Air oder Pro), bevor Apple diese Produktkategorie 2015 mit dem 12-Zoll-MacBook wieder zum Leben erweckte.Die Karriere des letzten »klassischen« MacBook begann mit der Vorstellung im Mai 2010. Das 13 Zoll große Gerät verfügte über einen Intel Core 2 Duo der Penryn-Generation, der mit 2,4 GHz taktete. Als Festplattenoptionen hatte sich die SSD noch nicht durchgesetzt, sodass Kunden nur zwischen HDDs in den Größen 250 GB, 320 GB oder 500 GB wählen konnten. Zur Standardausstattung gehörte seinerzeit noch ein optisches SuperDrive-Laufwerk für CDs und DVDs. Das damals aktuelle OS war Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Das Ende des letzten 13-Zoll-MacBooks kam bereits im Juli 2011.Apple erklärt alte Hardware standardmäßig fünf Jahre nach Support-Ende zu »Vintage«-Geräten. Das bedeutet, dass es für diese Produkte keine Serviceleistungen mehr gibt und keine Ersatzteile mehr vorgehalten werden. Ausnahmen werden lediglich für Kalifornien und die Türkei gemacht, wo es gesetzliche Vorgaben dazu gibt. Weitere zwei Jahre später wechselt der Status erneut von »Vintage« auf »abgekündigt«, was dann für alle Regionen der Welt gilt.Auch in der Liste der abgekündigten Geräte gibt es seit gestern einige Neueintragungen. So müssen auch Kalifornier und Türken künftig auf Support beim MacBook Pro von 2009 in allen Ausführungen (13’’ und 15’’) verzichten. Etwas Verwirrung gibt es über den Status des iPhone 3GS. Apple listet das Gerät in der US-Liste aktuell sowohl als »Vintage« als auch als »abgekündigt«. Für uns Europäer macht das aber keinen Unterschied, denn hierzulande gibt es so oder so keine Ersatzteile mehr dafür.Weiterführende Links: