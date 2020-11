Das MacBook Pro 13" mit ARM-Chips – Performance und Akkulaufzeit glänzen

Chip und Ausstattung

Ein so ausgereiftes Gerät wie das aktuelle MacBook Pro zu ersetzen, ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Nach der letzten Modellüberholung, welche bis zu acht Prozessorkerne sowie ausgesprochen leistungsfähige mobilen Grafikchips bot, lag die Messlatte ziemlich hoch. Auf dem Event zeigte Apple, auf welche Weise man die neuen Notebooks von den Intel-Vorfahren abgrenzen möchte. Zwei Disziplinen muss Apple dazu gewinnen: Performance und Akkulaufzeit. Mit dem MacBook Pro 13", das ebenfalls auf den M1-Chip setzt, scheint das zu glücken.Im MacBook Pro kommt ebenfalls ein Chip der M1-Serie zum Einsatz. Wie es aussieht, handelt es sich um den Prozessor, den Apple auch im MacBook Air und Mac mini einsetzte. Allerdings ist noch unbekannt, mit welcher Taktrate Apple diesen betreibt. Es wäre durchaus denkbar, dass im MacBook Pro etwas mehr Leistung geboten wird, der M1 also eine höhere Taktrate aufweist. Da ein Lüfter zum Einsatz kommt, liegt jene Schlussfolgerung nahe.Apple nahm in den letzten Monaten den Mund ziemlich voll wenn es um die zu erwartende Performance von Apple Silicon geht. Cupertino scheint nicht zu viel versprochen zu haben, denn während der Präsentation hieß es, die neuen Geräte bringen 2,8 mehr Rechen- und 5 mehr Grafikleistung mit. Dies zeigt erneut, wie viel leistungsfähiger Apples integrierte Grafiklösung verglichen mit Intel ist. Die Akkulaufzeit soll bei 20 Stunden Videowiedergabe liegen – damit verdoppelt Apple, was das bisherige MacBook Pro 13" bot.Das MacBook Pro 13" kostete bislang 1.461,20 Euro – mit der neuen Serie will Apple dieselbe Preisstruktur bieten. Die verfügbaren Konfigurationen sowie weitere Spezifikationen reichen wir nach, sobald diese bekannt sind. Vorbestellen lässt sich das Notebook noch heute, die Auslieferung beginnt ab kommender Woche. Ebenso wie beim MacBook Air sowie Mac mini lässt sich feststellen: Das ist überraschend schnell.