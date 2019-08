Dank Original-Unterschrift von Steve Jobs: Pixar-Poster für über 30.000 US-Dollar versteigert

Zweites Poster mit Jobs-Unterschrift erzielt fünfstelligen Betrag



Quelle: Nate D. Sanders Auctions Quelle: Nate D. Sanders Auctions

Jobs’ Erfolgsgeschichte mit Pixar

Steve Jobs hat sich schon zu Lebzeiten durch durch sein Wirken bei Apple und NeXT den Ruf als einer der prägendsten Figuren des Silicon Valley erarbeitet. Doch der 2011 verstorbene frühere Apple-CEO hatte als langjähriger Pixar-Chef auch maßgeblichen Einfluss auf die Filmindustrie. Ein von Jobs unterschriebenes Plakat von Pixar, das die beiden Toy Story-Protagonisten Woody und Buzz Lightyear darstellt, erzielte bei einer Auktion das Höchstgebot von 31.250 US-Dollar.Das Poster mit den Maßen 61 x 91 Zentimeter zeigt die Toy Story-Figuren mit weißem Hintergrund. Die Jobs-Unterschrift befindet sich zwischen den Charakteren und dem Pixar-Schriftzug. Der Film war im Jahr 1995 nicht nur für Pixar der große Durchbruch, sondern verhalf digitalen Animationsfilmen allgemein zu einer großen Popularität. Laut Nate D. Sanders Auctions ist es das zweite Mal, dass ein von Steve Jobs unterschriebenes Poster zur Auktion angeboten wurde. Beim vorherigen Plakat ging es nicht um Filme, sondern die Networld Expo des Jahres 1992. Das Aktionshaus erzielte damit 2017 einen Erlös in Höhe von 19.640 US-Dollar.Steve Jobs stieg in den 1980er Jahren als Großinvestor bei Pixar ein und wurde CEO der früheren Abteilung von Lucasfilm. Der Apple-Mitgründer investierte viele Millionen US-Dollar seines eigenen Geldes in das Filmstudio, wobei es mit dem Erfolg eine Weile dauern sollte. Doch schlussendlich lohnte sich Jobs Engagement für ihn auch finanziell. Als Disney Pixar im Jahr 2006 übernahm, verdiente Jobs an der Transaktion etwa 4 Milliarden US-Dollar und stieg zum größten Einzelaktionär Disneys auf.